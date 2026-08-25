Xbox celebra 25 años con accesorios de edición especial: Teclados, audífonos y más

Los fanáticos de Xbox podrán disfrutar de una serie de periféricos edición especial por el 25 aniversario del lanzamiento de la primera consola de Microsoft y ahora la compañía ha presentado una serie de periféricos que buscan rendir homenaje al legado que inició en el 2001.

Los productos que Xbox ha presentado tienen un detalle en común: el uso del verde translúcido. Los productos no son creados por Microsoft, sino que han sido licenciados a diversas marcas especializadas como Razer, 8BitDo, Backbone, PowerA y GameSir.

Además, estos productos no solo están pensados para usarse en una Xbox, sino también para aquellos jugadores de PC y también quienes disfrutan de jugar en sus dispositivos móviles donde, ya es posible, usar Xbox Cloud.

El teclado especial diseñado por Razer por el 25 aniversario de Xbox. Xbox

Catálogo de periféricos y accesorios del 25 aniversario de Xbox

El listado de productos incluye desde teclados, ratones hasta aditamentos especiales para los smartphones. Los precios son variados y pueden adquirirse en las páginas web de cada uno de los fabricantes.

Los controles especiales para los smartphones de la colección del 25 aniversario de Xbox. Xbox

Línea Razer 25th Anniversary Edition: Incluye el mouse inalámbrico ergonométrico Razer Basilisk V3 Pro 35K (con sensor óptico de 35,000 DPI), el teclado mecánico Razer BlackWidow V4 75% (que integra una tecla dedicada para iniciar la Gamebar de Xbox) y los audífonos inalámbricos de baja latencia Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed con autonomía de hasta 35 horas.

Incluye el mouse inalámbrico ergonométrico (con sensor óptico de 35,000 DPI), el teclado mecánico (que integra una tecla dedicada para iniciar la Gamebar de Xbox) y los audífonos inalámbricos de baja latencia con autonomía de hasta 35 horas. Estación de carga 8BitDo Ultimate: Base de carga inalámbrica compatible con mandos de Xbox Series X|S y Xbox One , diseñada en el emblemático color verde translúcido .

Base de carga inalámbrica compatible con mandos de y , diseñada en el emblemático color . Mando para móviles Backbone Pro: Lanzamiento conmemorativo bajo formato de caja ciega ( blind box ) que incluye tres variantes cromáticas históricas: Iconic Blue , Bold Orange y Crystal Clear .

Lanzamiento conmemorativo bajo formato de caja ciega ( ) que incluye tres variantes cromáticas históricas: , y . Mochila PowerA Xbox Sling Bag: Estuche de transporte cruzado acolchado con cuatro compartimentos de organización, diseñado específicamente para consolas portátiles como la ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

Los productos son tan solo una parte del extenso catálogo que se espera siga lanzando Xbox y Microsoft durante el año por la celebración del 25 aniversario.