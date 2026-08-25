No llegan al baby shower de Irma, se hace viral y las redes le llevan a los invitados

Irma del Carmen vivió un baby shower que difícilmente olvidará, luego de que sus invitados no llegaran a la celebración y una publicación en redes sociales provocara una inesperada respuesta de personas desconocidas que le alegraron su día a esta mamá que tuvo una celebración colmada de bailes, juegos, regalos y mucha diuversión.

Ese pedacito de tiempo que les sobraba que pudieron venir aquí conmigo y con mi bebé, les agradezco, les agradezco sus detallitos, así sean chiquitos, para mí son muy valiosos y jamás se me va a olvidar este gran detalle que todos tuvieron conmigo, muchísimas gracias de verdad"

Así fue como Irma agradeció a todas las personas que acudieron a su baby shower sin conocerla, en una celebración que terminó de una manera completamente distinta a como había comenzado.

Y es que la familia de Irma le organizó este baby shower sorpresa. Esperaban a 30 invitados a las 3 de la tarde, pero eran las 5 y no había llegado nadie.

Reproducir Personas desconocidas disfrutan del Baby Shower de Irma luego de que no llegaran sus invitados.

La publicación que cambió el baby shower de Irma

Jennifer Magaly, animadora Baby Shower, explicó lo que ocurrió mientras esperaban la llegada de los invitados:

"Estábamos esperando a la gente, porque nosotros tenemos un horario para animar y nos habían comentado que no iban a llegar los invitados, nos empezamos a preocupar, a pensar en la mamita más que nada, entonces lo que hice fue subir una foto, mandar la dirección que no había nadie y que vinieran a la fiesta y nunca me imaginé que esto se volviera viral"

Y fue así que cuando llegó Irma, se llevó la sorpresa con tanta gente que había acudido a la celebración.

Personas que no conocían a Irma acudieron a festejarla; agradece inesperado gesto

Fabiola Capetillo acudió sin conocerla y explicó por qué decidió presentarse:

"No la conocemos, por las redes nos enteramos y aquí estamos acompañándolas, muy bonito, porque en este momento ella necesitaba que la acompañaran y venimos a acompañarla en este momento"

Así que, por más de dos horas, Irma, su familia y las personas que llegaron, festejaron con bailes, juegos, comida y regalos.

Al final de la celebración, Irma del Carmen destacó lo especial que fue la experiencia que vivió junto con su familia y las personas que acudieron a acompañarla.

Increíble, fue de lo mejor, jamás pensé vivir esta experiencia tan bonita de que la gente se haya podido reunir y se haya podido pasar este convivio tan bonito"

*mcam