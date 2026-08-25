No llegan al baby shower de Irma, se hace viral y las redes le llevan a los invitados
Una animadora publicó la dirección de la fiesta y personas que no la conocían acudieron para acompañarla; la celebración comenzó con preocupación, pero terminó con mucha diversión
Irma del Carmen vivió un baby shower que difícilmente olvidará, luego de que sus invitados no llegaran a la celebración y una publicación en redes sociales provocara una inesperada respuesta de personas desconocidas que le alegraron su día a esta mamá que tuvo una celebración colmada de bailes, juegos, regalos y mucha diuversión.
Ese pedacito de tiempo que les sobraba que pudieron venir aquí conmigo y con mi bebé, les agradezco, les agradezco sus detallitos, así sean chiquitos, para mí son muy valiosos y jamás se me va a olvidar este gran detalle que todos tuvieron conmigo, muchísimas gracias de verdad"
Así fue como Irma agradeció a todas las personas que acudieron a su baby shower sin conocerla, en una celebración que terminó de una manera completamente distinta a como había comenzado.
Y es que la familia de Irma le organizó este baby shower sorpresa. Esperaban a 30 invitados a las 3 de la tarde, pero eran las 5 y no había llegado nadie.
La publicación que cambió el baby shower de Irma
Jennifer Magaly, animadora Baby Shower, explicó lo que ocurrió mientras esperaban la llegada de los invitados:
"Estábamos esperando a la gente, porque nosotros tenemos un horario para animar y nos habían comentado que no iban a llegar los invitados, nos empezamos a preocupar, a pensar en la mamita más que nada, entonces lo que hice fue subir una foto, mandar la dirección que no había nadie y que vinieran a la fiesta y nunca me imaginé que esto se volviera viral"
Y fue así que cuando llegó Irma, se llevó la sorpresa con tanta gente que había acudido a la celebración.
Personas que no conocían a Irma acudieron a festejarla; agradece inesperado gesto
Fabiola Capetillo acudió sin conocerla y explicó por qué decidió presentarse:
"No la conocemos, por las redes nos enteramos y aquí estamos acompañándolas, muy bonito, porque en este momento ella necesitaba que la acompañaran y venimos a acompañarla en este momento"
Así que, por más de dos horas, Irma, su familia y las personas que llegaron, festejaron con bailes, juegos, comida y regalos.
Al final de la celebración, Irma del Carmen destacó lo especial que fue la experiencia que vivió junto con su familia y las personas que acudieron a acompañarla.
Increíble, fue de lo mejor, jamás pensé vivir esta experiencia tan bonita de que la gente se haya podido reunir y se haya podido pasar este convivio tan bonito"
*mcam