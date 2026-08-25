Apple presenta las nuevas Mac mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra de hasta 449 mil pesos

Mientras el mundo espera el lanzamiento del iPhone 18 y sus variantes, Apple sorprendió lanzando oficialmente sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, diseñados para potenciar tareas complejas y procesamiento de inteligencia artificial directamente en los dispositivos y renovando con ellos la Mac Mini y la Mac Studio, las cuales ya están en preventa en México.

Fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros, el chip M6 integra una arquitectura de 12 núcleos de CPU, 12 núcleos de GPU con aceleradores neuronales y un motor Neural Engine dual de 32 núcleos, ofreciendo hasta cuatro veces mayor rendimiento en IA comparado con generaciones anteriores.

Por su parte, el M5 Ultra se posiciona como el procesador más potente de la firma al fusionar dos chips M5 Max mediante tecnología de interconexión UltraFusion, alcanzando hasta 36 núcleos de CPU, 80 núcleos de GPU y 1.2 TB/s de ancho de banda de memoria unificada.

Especificaciones de las nuevas Mac mini y Mac Studio

La actualización de la gama de escritorio introduce mejoras enfocadas tanto en usuarios de tareas diarias así como para profesionales:

Mac mini con chip M6: Mantiene un diseño compacto en aluminio, incorporando conectividad Wi-Fi 7 y Ethernet de 2.5 Gbps. La versión de entrada incluye 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno SSD. Asimismo, existe la opción de configurarla con el chip M5 Pro (hasta 18 núcleos de CPU y 20 de GPU) para mayor exigencia gráfica y puertos Thunderbolt 5.

Mantiene un diseño compacto en aluminio, incorporando conectividad Wi-Fi 7 y Ethernet de 2.5 Gbps. La versión de entrada incluye 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno SSD. Asimismo, existe la opción de configurarla con el chip (hasta 18 núcleos de CPU y 20 de GPU) para mayor exigencia gráfica y puertos Thunderbolt 5. Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra: Orientada al renderizado 3D de alta densidad y al desarrollo de modelos de lenguaje, esta estación de trabajo incorpora almacenamiento SSD PCIe Gen 6 con el doble de velocidad de transferencia. Dispone de puertos Thunderbolt 5 e interactúa simultáneamente con hasta cuatro monitores Apple Studio Display XDR a resolución 5K y 120 Hz.

Apple también renovó la Mac Studio con un procesador más adaptado a las exigentes tareas. Apple

Precios oficiales y disponibilidad en México

Los nuevos equipos ya se encuentran disponibles en preventa internacional y comenzarán sus entregas a partir del 22 de septiembre:

Mac mini (M6): Parte desde los 19,999 pesos.

Parte desde los Mac mini (M5 Pro): Inicia en los 39,999 pesos

Inicia en los Mac Studio (M5 Max): Arranca en los 57,999 pesos

Arranca en los Mac Studio (M5 Ultra): Se comercializa desde los 129,999 pesos

Una Mac Studio de casi medio millón de pesos

Dentro de las Mac Studio una de las configuraciones puede llegar hasta los 449,999 pesos esto al seleccionar el chip M5 Ultra en su configuración de 36 nucleos, una memoria RAM de 256 GB y almacenamiento de 16 TB.