Grok Bot: la nueva IA que puede trabajar sola durante 24 horas y qué puede hacer

xAI ha anunciado la disponibilidad en fase beta de Grok Bot, un servicio de agentes basados en inteligencia artificial (IA) que pueden trabajar de forma autónoma 24 horas al día, los siete días de la semana.

La compañía presenta Grok Bot como un sistema de agentes de IA que, a diferencia de los sistemas tradicionales que funcionan mediante un 'prompt', cuentan con su propio ordenador en la nube. Esto les permite operar directamente en herramientas, páginas web y aplicaciones reales, incluso cuando no disponen de una API.

Hay una gran diferencia entre completar el 90 % o el 100 % del trabajo. La mayoría de las IA se quedan cerca de ese objetivo, pero no lo alcanzan. Grok Bot puede rematar la jugada, porque el trabajo termina exactamente donde lo pondría un humano: en la propia herramienta", señala Roman, miembro del equipo de producto de xAI.

Grok Bot puede completar tareas de principio a fin

De esta forma, estos agentes pueden iniciar sesión en distintas plataformas y completar tareas de principio a fin de manera autónoma. Entre sus funciones está la posibilidad de trabajar con herramientas y servicios digitales sin que el usuario tenga que configurar automatizaciones complejas.

Para utilizar Grok Bot basta con escribirle directamente en un chat, desde un dispositivo móvil o un escritorio, como si se tratara de un compañero de trabajo.

Además, los agentes pueden funcionar de manera independiente y organizarse como un conjunto de bots especializados en áreas como ventas, finanzas u operaciones.

Estos agentes también pueden coordinarse entre sí, intercambiar tareas mediante chats o grupos y recurrir al usuario cuando necesitan aprobación o cuando deben tomar decisiones críticas.

Trabajar con Grok Bot es como tener ocho brazos como un pulpo, con cada brazo en armonía con los otros, cada uno ejecutando una tarea de la forma en que yo lo haría", subraya un miembro del equipo de crecimiento de xAI.

Los agentes pueden aprender rutinas y repetir procesos

Otra de sus funciones permite enseñar a un bot cómo realizar una tarea para que registre los pasos y los convierta en una rutina.

De esta manera, el agente puede repetir posteriormente el proceso, aprender las preferencias del usuario e incluso corregir posibles desviaciones.

Disponibilidad de Grok Bot en fase beta

Grok Bot se encuentra actualmente en fase beta y está disponible para suscriptores de SuperGrok Heavy, Cursor Ultra y Cursor Teams Premium, tanto en la versión de escritorio como en iOS.

Para la versión Enterprise existe una lista de espera.

Grok Bot frente a OpenClaw

El sistema de xAI guarda similitudes con OpenClaw, una herramienta que se volvió viral a principios de este año y cuyo creador se incorporó posteriormente a OpenAI.

La principal diferencia es que OpenClaw es de código abierto y permite al usuario mantener el control total, mientras que Grok Bot es un producto de suscripción cerrado que funciona alojado en la nube de xAI.