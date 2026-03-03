Apple dio un paso clave en el mercado de laptops premium al presentar su nueva generación de procesadores: M5 Pro y M5 Max, integrados en la renovada MacBook Pro, además de una actualización estratégica de la MacBook Air con chip M5.

La apuesta va por más potencia, mayor enfoque en inteligencia artificial y mejor rendimiento sin depender de la nube.

¿Qué son los chips M5 Pro y M5 Max y por qué importan?

Desde 2020, Apple dejó de usar procesadores de Intel en sus computadoras y comenzó a desarrollar sus propios chips bajo la arquitectura Apple Silicon. Esto le permitió controlar rendimiento, consumo energético y optimización de software.

Ahora, los nuevos M5 Pro y M5 Max representan el salto más ambicioso hasta la fecha.

Ambos integran:

CPU de 18 núcleos

Seis “super cores” enfocados en tareas de alto rendimiento

Hasta 40 núcleos de GPU en el modelo Max

Arquitectura Fusion que combina dos matrices de procesador

Apple asegura que el rendimiento en tareas específicas puede ser hasta 4 veces superior respecto a generaciones recientes y hasta 8 veces comparado con los primeros M1 en cargas avanzadas.

Esto impacta directamente en:

Renderizado 3D

Edición de video profesional

Compilación de código

Entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

No se trata solo de potencia bruta. El foco está en ejecutar procesos complejos directamente en el dispositivo, sin enviar datos a servidores externos.

Apple lanza nuevas MacBook con procesadores M5, M5 Pro y M5 Max Apple

¿Por qué Apple insiste en la inteligencia artificial local?

Uno de los mensajes centrales del lanzamiento es el procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo.

En lugar de depender completamente de servicios en la nube, los nuevos chips permiten ejecutar modelos de IA directamente en la laptop. Esto ofrece tres ventajas principales:

Mayor privacidad, ya que los datos no salen del equipo. Menor latencia (respuesta más rápida). Mejor eficiencia energética.

La potencia multicore mejora hasta un 30 % frente a la generación anterior, lo que beneficia tareas paralelas como edición de video mientras se renderiza otro proyecto.

Apple lanza nuevas MacBook con procesadores M5, M5 Pro y M5 Max Apple

¿Qué cambia en la nueva MacBook Pro?

La nueva MacBook Pro se ofrece en versiones de 14 y 16 pulgadas con los M5 Pro y M5 Max.

Entre los cambios más relevantes:

Almacenamiento base de 1 TB en modelos Pro

2 TB base en versiones Max

Soporte para Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Thunderbolt 5

Pantalla Liquid Retina XDR

Cámara de 12 MP con Center Stage

Hasta 24 horas de batería

El aumento en almacenamiento base es especialmente importante para profesionales que trabajan con archivos pesados. En generaciones anteriores, muchos usuarios debían pagar por configuraciones superiores o usar discos externos.

Con esta actualización, Apple apunta directamente a creadores de contenido, desarrolladores y estudios de diseño que requieren alto rendimiento sostenido.

Apple lanza nuevas MacBook con procesadores M5, M5 Pro y M5 Max Apple

¿Qué ofrece la MacBook Air con chip M5?

La MacBook Air con chip M5 2026 mantiene su enfoque en portabilidad y eficiencia, pero ahora incorpora mejoras de rendimiento y capacidades de IA.

Apple también duplicó el almacenamiento base y mejoró la conectividad, reforzando su posición como laptop ideal para:

Estudiantes

Profesionales móviles

Creadores de contenido ligero

Usuarios que necesitan rendimiento sólido sin llegar al segmento Pro

La diferencia principal frente a la línea Pro radica en potencia gráfica extrema y opciones avanzadas de configuración, pero para la mayoría de usuarios, la Air representa un equilibrio entre precio y desempeño.

Apple lanza nuevas MacBook con procesadores M5, M5 Pro y M5 Max Apple

¿Cuándo llegan a México las nuevas MacBook?

Las preventas en México comienzan el 4 de marzo, con envíos el 11 de marzo.

Al integrar más capacidades de potencia e inteligencia artificial en MacBook, Apple fortalece su ecosistema y aumenta la dependencia positiva entre hardware y software.

Además, el soporte para estándares como Thunderbolt 5 y Wi-Fi 7 prepara a estos equipos para los próximos años, evitando que queden obsoletos rápidamente.