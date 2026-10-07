Microsoft presenta la competencia a la MacBook Pro de Apple: Surface Laptop Ultra

Microsoft ha dado un nuevo paso en su objetivo por atraer a los usuarios que necesitan contar con la máxima experiencia de la inteligencia artificial en sus computadoras con el lanzamiento de la Surface Laptop Ultra, su dispositivo portatil jamas creado que, tiene como principal ventaja, ejecutar la IA de forma local y no únicamente en la nube.

Para poder lograr esto, Microsoft ha trabajado de cerca con Nvidia para el desarrollo de Nvidia RTX Spark, un procesador que integra gráficos , una CPU de hasta 20 núcleos y una memoria unificada que puede configurarse en 24 GB, 32 GB, 48 GB, 64 GB y hasta 128 GB. Esto, en palabras simples, permite ejecutar modelos de inteligencia artificial se hasta 120 millones de parámetros de forma local, con lo cual no se necesita de una conexión a internet.

Dado que se trata de su modelo de alta gama, Surface Laptop Ultra equipa una pantalla de 15 pulgadas

PixelSense Ultra con tasa de refresco de 120 Hz con soporte para Dolby Vision IQ, lo que garantiza precisión cromática para proyectos creativos o videojuegos de última generación.

En cuanto a la conectividad destaca su primer puerto de carga magnético USB-C integrado, similar al que ya usa Apple en sus computadoras MacBook desde hace un tiempo. Cada dispositivo cuenta con tres puertos USB-C, un USB-A, salida HDMI, lector de tarjetas SD y conexión de auriculares.

En cuanto al almacenamiento puede tener una capacidad de hasta 2 TB.

En el sistema operativo puede manejar la versión estándar de Windows 11 o la versión profesional.

Precio y disponibilidad de la Surface Laptop Ultra

La nueva Surface Laptop Ultra ya se encuentra disponible para preventa en los canales oficiales de la marca en Estados Unidos. El precio base de entrada para este equipo arranca en los $2,599.99 dólares más impuestos.

Por ahora no existe fecha de llegada oficial a México.