En la era del metal y el vapor, donde la narrativa se forja con engranajes y acero, la industria de los videojuegos sigue expandiendo sus fronteras, colonizando nuevos territorios de la creatividad. El núcleo de poder de esta revolución mecánica no se encuentra en las grandes metrópolis de cromo, sino en rincones insospechados de la geografía, donde la artesanía tradicional se fusiona con la ingeniería digital.

Uno de los ingenieros principales de esta nueva era es el artista conceptual Juan Carlos Santos, originario del enclave industrial de Uruapan, Michoacán. Desde su laboratorio en el estudio Seismic Squirrel, Santos se ha convertido en el arquitecto jefe del combate de vehículos y los elementos mecánicos e industriales que impulsarán el próximo RPG narrativo de culto, Aether & Iron.

Michoacán, un territorio que quizás no figure en los mapas de las superpotencias tecnológicas, se está revelando como una veta inagotable de mineral creativo de alta pureza. Este fenómeno no es un glitch en la red, es una tendencia que incluso los grandes conglomerados están empezando a explotar.

Se está produciendo un flujo constante de capital humano de alta calidad hacia la industria del entretenimiento digital. Al analizar este flujo, se destaca que “Michoacán ha lanzado muy buenos talentos en el mundo del videojuego porque, por ejemplo, Sam Rivera en EA Games ha impulsado FC2025 y 2026”. Este dato confirma que el estado se ha convertido en un proveedor clave de componentes humanos críticos para las plataformas de juego más avanzadas a escala global.

Para Santos, la razón de este pico de talento es un ecosistema único donde la tradición artística se sobrealimenta para adaptarse a las demandas del futuro. Él ve a su tierra natal no como una periferia, sino como un laboratorio de experimentación donde la escasez de recursos externos impulsa la innovación interna.

El artista conceptual postula que “estamos como en un nicho donde a lo mejor la creatividad florece por las mayores razones”, sugiriendo que las condiciones locales actúan como un catalizador para una forma de arte más resiliente y original. Según su análisis de campo, la región es rica en recursos: “arte hay muchísimo, hay muchísima gente haciendo cosas de todo, cultura, música, literatura”, formando una reserva estratégica que solo necesita ser canalizada hacia las interfaces digitales correctas para generar valor a escala industrial.

Impulsos

La trayectoria de Juan Carlos es un testimonio de adaptación y evolución constante. Él es un veterano de la era predigital, un superviviente de la época dorada de los microprocesadores básicos que veía el potencial narrativo en cada pixel y cada cable. Su conexión con la tecnología no fue un amor a primera vista con la realidad virtual, sino una relación construida desde los cimientos del entretenimiento digital. Al recordar sus orígenes, Santos declara:

“Soy de la generación de Atari, ya tengo ratito. Siempre me llamó mucho la atención la idea de contar historias”.

Esta pasión por la narrativa visual se convirtió en el código fuente de su carrera, permitiéndole traducir conceptos abstractos en diseños tangibles que ahora se ensamblan en los motores gráficos de vanguardia.

Para este diseñador de mundos de metal, el acto de dibujar es una forma de ingeniería del alma. No se trata sólo de crear imágenes visualmente impactantes, sino de construir estructuras narrativas completas con cada trazo, de dotar de un pasado y un propósito a cada engrane o vehículo que sale de su mesa de dibujo, dando vida a varios vehículos y otros accesorios en el videojuego Aether & Iron.

Tras una formación técnica inicial, mantuvo siempre la firme cuestión de dedicarse a algo que tuviera que ver con diseño”, una determinación que hoy le permite colaborar codo con codo con Tyler Whitney, lead narrativo, y Joshua Enz, product manager de Seismic Squirrel, en la creación de las naves y vehículos que definirán el futuro de Aether & Iron.

El caso de Juan Carlos Santos es una señal clara de que la economía creativa en México tiene en los videojuegos un motor de crecimiento con una potencia de exportación impresionante. La integración de artistas mexicanos en equipos de desarrollo internacionales no sólo valida la calidad académica nacional, sino que también establece nuevos estándares para la colaboración transfronteriza en la era digital.

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¿De qué trata?

Aether & Iron es un RPG narrativo de estilo noir de los años 30, con voces en off, ambientado en una Nueva York alternativa donde la gravedad desafía las leyes de la gravedad. Juega como Gia, una contrabandista atrapada en una conspiración que amenaza la imposible ciudad flotante.

Fecha de lanzamiento: 31 de marzo