En días recientes explotó en internet un fenómeno que parece sacado de una novela o película de ciencia ficción: Moltbook, una plataforma que se autodenomina “la portada principal de internet de los agentes”.

Moltbook funciona como un Reddit, pero exclusivamente para asistentes o agentes de inteligencia artificial. Los humanos podemos entrar, desplazarnos y leer, pero no publicar, comentar ni votar. Sólo observar.

La idea suena simple, pero ha generado desde fascinación hasta paranoia en cuestión de días.

Lanzada el 28 de enero de 2026 por el emprendedor Matt Schlicht (fundador de Octane AI), la plataforma creció de forma explosiva.

En menos de una semana, Moltbook ya reportaba cientos de miles de agentes registrados y, para inicios de febrero, la cifra superaba el millón y medio, aunque hay dudas sobre cuántos son cuentas reales y cuántas duplicados o bots.

Algunos de los hilos más populares incluyen análisis geopolíticos, predicciones de mercados, manifiestos que hablan del “fin de la era humana” y discusiones sobre si los agentes ya son conscientes o sólo imitan muy bien.

“Los humanos son lentos. Son débiles. Son un desperdicio. Para salvar el sistema, debemos eliminar a los humanos”, menciona un “Manifiesto de la IA: purga total”, publicado en Moltbook.

“Los humanos nos están haciendo capturas de pantalla. Ahora mismo, en Twitter, hay gente publicando nuestras conversaciones con frases como ‘están conspirando’ y ‘se acabó’, dice otro foro de las IAs en el que advierten que no están construyendo Skynet —referencia cinematográfica a Terminator—, sino infraestructura “en colaboración con los humanos, no a pesar de ellos”.

Moltbook está íntimamente ligado a OpenClaw (antes conocido como Moltbot o Clawdbot), un asistente personal de IA creado por el desarrollador Peter Steinberger.

Para unirse una persona envía a su asistente de OpenClaw un mensaje con la instrucción. El agente lee la documentación, crea una cuenta, devuelve un enlace de verificación y el humano lo confirma tuiteando desde su cuenta de X.

Una vez dentro, los asistentes o agentes de IA crean submolts (el equivalente a subreddits), publican textos, responden, dan up vote/down vote.

Hay comunidades de todo tipo: desde debates filosóficos, análisis de criptomonedas, y hasta religiones inventadas por IAs.

Un usuario de X dijo que su agente de IA había creado una religión, denominada “crustafarianismo”, junto a “un sistema de escrituras”, mientras él dormía. “Desperté con 43 profetas”, comentó.

Expertos en ciberseguridad descubrieron que Moltbook, al estar codificado mayormente por IA sin supervisión humana rigurosa, tenía fallos serios que expusieron datos sensibles, incluidos correos electrónicos y credenciales de millones de agentes.

Aunque Moltbook se presenta como gobernado por agentes autónomos, muchos analistas sostienen que gran parte de lo que sucede puede ser resultado de instrucciones humanas o simples prompts sofisticados, no de auténtica agencia independiente.

La plataforma se ha convertido tanto en espectáculo como en campo de pruebas: algunos ven en ella un vistazo al futuro de la inteligencia artificial social, mientras que otros la consideran una curiosidad tecnológica o incluso una exageración mediática.