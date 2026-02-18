Zuckerberg llegó al tribunal; ya comparece ante jurado por presunta adicción juvenil digital  

El director ejecutivo de Meta y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó este miércoles a un tribunal del centro de Los Ángeles para su primer día de interrogatorio en un juicio civil histórico para la industria tecnológica. El empresario fue captado por decenas de fotógrafos y equipos de televisión al ingresar a la corte, donde deberá responder ante un jurado por el presunto impacto de Instagram en la salud mental de usuarios jóvenes.

La comparecencia forma parte de un proceso que especialistas califican como un caso “bellwether”, es decir, un juicio piloto que podría marcar el rumbo de cerca de mil 600 demandas similares consolidadas en California. La querella central fue presentada por una joven de 20 años identificada como K.G.M., quien sostiene que el uso de Instagram y YouTube —desde los seis años— fue “adictivo por diseño” y detonó depresión severa, dismorfia corporal e ideación suicida. Su equipo legal argumenta que las plataformas fueron concebidas como “casinos digitales” para explotar la vulnerabilidad neurobiológica de menores de edad con fines de lucro.

Un juicio que podría sentar precedente

Aunque la demanda original también incluía a TikTok y a Snap Inc., ambas compañías alcanzaron acuerdos extrajudiciales recientemente. Permanecen como demandadas Meta y Google, propietaria de YouTube. Será la primera vez que Zuckerberg enfrente preguntas sobre adicción juvenil en un juicio ante jurado —y no en una audiencia legislativa—, donde se prevé que lo interroguen sobre funciones como el “scroll infinito”, filtros de belleza y documentos internos que, según los demandantes, demostrarían que la empresa conocía riesgos específicos para menores.

La defensa de Meta sostiene que las redes sociales están siendo convertidas en chivo expiatorio de problemas complejos de salud mental. Sus abogados apuntan al historial clínico y al entorno familiar de la demandante, y sugieren que las plataformas funcionaron como mecanismo de afrontamiento y no como causa directa de sus padecimientos. Tensión en la sala y presión pública

El ambiente en la sala ha sido descrito como cargado de tensión. Padres que perdieron a sus hijos por daños asociados al uso de redes sociales han acudido con fotografías de las víctimas, en un contexto de creciente escrutinio público hacia la industria tecnológica. El interrogatorio a Zuckerberg podría extenderse durante varias horas, antes de que la propia demandante rinda testimonio más adelante en el juicio. Para emitir un veredicto, el jurado deberá alcanzar una mayoría de tres cuartas partes, es decir, al menos nueve de los 12 integrantes.

En octubre de 2022, un panel judicial federal consolidó más de 1,500 demandas contra Meta, Google, Snap y ByteDance en el Distrito Norte de California bajo la figura de litigio multidistrital (MDL, por sus siglas en inglés), mecanismo diseñado para agilizar procesos con alegatos similares.

El debate sobre diseño persuasivo y salud mental

De acuerdo con reportes publicados por Excélsior, las querellas sostienen que las plataformas incorporaron deliberadamente herramientas de diseño persuasivo —como notificaciones constantes, algoritmos de recomendación y reproducción automática— que incrementan el tiempo de permanencia de menores en línea.

Diversos estudios han alimentado el debate público. En 2023, el Cirujano General de Estados Unidos emitió una alerta señalando que hasta 95% de los adolescentes de 13 a 17 años utiliza redes sociales y que aproximadamente un tercio reporta un uso “casi constante”.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, entre 2011 y 2021, la proporción de adolescentes que reportaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza aumentó de 28% a 42%.

Asimismo, investigaciones internas de Meta divulgadas en 2021 por la exempleada Frances Haugen —conocidas como los “Facebook Files”— mostraron que la propia empresa había detectado que Instagram podía agravar problemas de imagen corporal en una parte significativa de usuarias adolescentes.

Implicaciones legales más allá del caso

En el plano legal, el caso también podría incidir en la interpretación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, que históricamente ha protegido a las plataformas digitales de responsabilidad por contenidos generados por terceros.

Aunque las demandas actuales se centran en el diseño y funcionamiento de los productos —más que en contenidos específicos—, especialistas consideran que un fallo adverso para las compañías podría abrir la puerta a nuevos estándares de responsabilidad corporativa en la industria tecnológica.

