¿Diseñaron redes para enganchar? Zuckerberg lo dirá ante jurado en EU

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declarará este miércoles en un histórico juicio en Estados Unidos sobre la presunta adicción a redes sociales. Fue citado por los representantes legales de una demandante que asegura que Instagram y otras plataformas fueron diseñadas deliberadamente para que los usuarios jóvenes se volvieran adictos.

El directivo de 41 años, al frente de la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, es el testigo más esperado en el juicio en California. Es el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadunidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marcará la primera vez que el multimillonario hable directamente ante un jurado sobre la seguridad de sus plataformas, que dominan el mercado global. Un juicio con posible impacto nacional

Los 12 integrantes del jurado en Los Ángeles escucharán testimonios hasta finales de marzo para decidir si YouTube, de Google, e Instagram tienen alguna responsabilidad en los problemas de salud mental que padece Kaley G.M., una residente de California de 20 años, usuaria compulsiva de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11 y después TikTok y Snapchat.

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para promover el uso compulsivo entre personas jóvenes, afectando su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para este verano, busca establecer un criterio judicial para resolver miles de demandas que acusan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidio entre jóvenes.

Los procedimientos se centran exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que las leyes de Estados Unidos otorgan a las plataformas una inmunidad casi absoluta frente a la responsabilidad por el contenido generado por usuarios.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, alcanzaron acuerdos confidenciales con la demandante antes del inicio del juicio. Debate sobre “uso problemático”

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, fue el primer ejecutivo de Silicon Valley en testificar, el 11 de febrero. Dijo al jurado que rechazaba el concepto de adicción a redes sociales y prefería hablar de “uso problemático”, término que prioriza la empresa.

"Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", declaró Mosseri.

El día anterior, los abogados de la demandante llamaron a testificar a la psiquiatra Anna Lembke para explicar cómo las redes sociales pueden actuar como “una droga de entrada” para los jóvenes, al reconfigurar sus cerebros en desarrollo hacia conductas adictivas.

Neal Mohan, jefe de YouTube, también tenía previsto declarar. Sin embargo, los abogados de la demandante informaron el martes que llamarán a otro ejecutivo de la plataforma de video.

Los procedimientos en Los Ángeles avanzan en paralelo a un caso similar a nivel nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría derivar en otro juicio en 2026.

Meta también enfrenta este mes un juicio en Nuevo México, donde fiscales acusan a la empresa de priorizar sus ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales. Miles de demandas consolidadas

De acuerdo con registros judiciales federales, las demandas contra Meta, Google, ByteDance y Snap fueron consolidadas en 2023 en el Distrito Norte de California bajo un litigio multidistrital (MDL 3047), que hasta 2024 agrupaba más de mil querellas presentadas por familias y distritos escolares en Estados Unidos.

Los demandantes argumentan que:

Los algoritmos de recomendación

Las notificaciones “push”

Los sistemas de recompensas variables —similares a los utilizados en juegos de azar—

fomentan patrones de uso compulsivo.

El debate jurídico se centra en si estas características constituyen diseño defectuoso, un ángulo distinto a la responsabilidad por contenidos protegida en gran medida por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que otorga inmunidad a las plataformas por publicaciones de terceros.

En el plano sanitario, el Cirujano General de Estados Unidos emitió en 2023 un aviso oficial señalando que no existe evidencia concluyente de que las redes sociales sean inherentemente seguras para menores y advirtió sobre riesgos asociados a uso excesivo, particularmente en adolescentes.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que, en 2021, 57% de las adolescentes en preparatoria reportaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, el nivel más alto registrado desde que se realiza la encuesta Youth Risk Behavior Survey.

Asimismo, estudios académicos citados en litigios han señalado que la exposición prolongada a sistemas de retroalimentación social digital puede activar circuitos dopaminérgicos relacionados con conductas repetitivas.

Estos elementos técnicos y estadísticos forman parte del contexto que los tribunales deberán ponderar al determinar si existe responsabilidad legal en el diseño de las plataformas.

