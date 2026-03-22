Mark Zuckerberg desarrolla un agente de IA personal para dirigir Meta

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, trabaja en el desarrollo de un agente de inteligencia artificial diseñado para asistirlo en sus funciones al frente de la compañía, de acuerdo con un reporte reciente.

La herramienta busca facilitar el acceso a información y optimizar la toma de decisiones dentro de una empresa que concentra miles de millones de usuarios a través de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Un asistente para la toma de decisiones

El proyecto responde a una visión más amplia del directivo sobre el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Zuckerberg ha planteado que los agentes de IA podrán comprender el contexto personal de los usuarios, incluyendo:

Historial de actividad

Intereses

Contenido consumido

Relaciones personales

Según ha explicado en distintos espacios, este tipo de herramientas permitirá tomar decisiones con mayor rapidez y precisión.

La apuesta por la “superinteligencia personal”

Durante reportes financieros recientes, el CEO señaló que 2026 será un año clave para el desarrollo de agentes de IA personales, concepto que, según su visión, se extenderá más allá del ámbito empresarial.

La idea central es que cada persona pueda contar con un asistente digital capaz de interpretar su contexto y actuar como apoyo en distintas tareas, desde trabajo hasta comunicación.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, llega a la corte para declarar en el juicio en Los Ángeles sobre el presunto impacto de Instagram y YouTube en la salud mental de menores. Reuters

Inversión millonaria en infraestructura de IA

El desarrollo de este agente forma parte de una estrategia más amplia de Meta para fortalecer su presencia en inteligencia artificial.

La empresa prevé destinar entre 115 mil y 135 mil millones de dólares en 2026 a inversiones de capital, principalmente en:

Infraestructura tecnológica

Centros de datos

Desarrollo de modelos de IA

En los últimos años, también ha realizado adquisiciones y alianzas clave, incluyendo inversiones en empresas especializadas en datos y agentes inteligentes.

Adquisiciones y talento en inteligencia artificial

Entre los movimientos más relevantes se encuentran:

La inversión en Scale AI, especializada en etiquetado de datos

La incorporación de Alexandr Wang como responsable de iniciativas de IA

La compra de startups enfocadas en agentes digitales

Estas acciones buscan consolidar un ecosistema que permita integrar asistentes inteligentes en los productos de la compañía.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Reuters)

De Jarvis a los agentes actuales

El interés de Zuckerberg por desarrollar asistentes digitales no es nuevo. Hace una década, el directivo creó un sistema doméstico de IA llamado Jarvis, como un proyecto personal.

La diferencia actual radica en el avance tecnológico, que ha permitido llevar estas ideas a aplicaciones más complejas y escalables.

Datos recientes indican que herramientas de programación asistidas por IA han incrementado la productividad de ingenieros dentro de la empresa, lo que refuerza la apuesta por integrar estos sistemas en procesos clave.

Mark Zuckerberg detrás del logo de Meta /OpenIA

Un modelo que podría extenderse a los usuarios

El desarrollo de un agente personal para el propio CEO sugiere que la compañía considera que esta tecnología ha alcanzado un nivel suficiente de madurez para aplicarse en entornos de alta responsabilidad.

La estrategia apunta a que estos asistentes no solo se utilicen a nivel corporativo, sino que eventualmente se integren en la experiencia de los usuarios de plataformas de Meta.

bgpa