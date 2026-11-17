A pocas horas del estreno oficial de Grand Theft Auto VI, programado para este 19 de noviembre, miles de jugadores y creadores de contenido buscan la manera de adelantarse al reloj mediante el popular "método de Nueva Zelanda", y de esta forma ser los primeros en poder mostrar al mundo las imágenes de uno de los títulos más esperados de la década.

El truco consiste en cambiar la región de la consola o de la cuenta para aprovechar la diferencia horaria de aquel país y acceder al juego antes que en el resto del mundo, esto gracias a una VPN u otros trucos dependiendo el dispositivo, sin embargo, Rockstar Games, el estudio encargado de GTA VI tiene muy en claro que no quiere arruinar la experiencia de ningún jugador.

Sin embargo, recurrir a esta práctica para transmitir el título en vivo conlleva un riesgo serio. De acuerdo con reportes de Cybernews y NotebookCheck, el streamer alemán Rohat Celik reveló que su gerente de socios en Twitch le advirtió sobre una posible suspensión de cuenta si transmite el juego antes del horario oficial de su región.

Aunque la plataforma no monitorea activamente el cambio de zona, si un espectador denuncia la transmisión ante Sony, la compañía japonesa puede solicitar el bloqueo por violar los embargos y los términos de servicio de PlayStation, los cuales exigen que todos los datos de ubicación sean verídicos y facultan a la empresa a restringir o cancelar cuentas creadas con información falsa.

No sería la primera vez que ocurre: en 2023, el creador neerlandés Gtamen fue suspendido durante 48 horas en Twitch por transmitir Forspoken utilizando este mismo atajo horario.

Si bien Rockstar Games no ha emitido una postura oficial al respecto lo que sí han señalado es que no dudarán en bajar contenido de cuentas que atenten contra la experiencia del usuario, es decir, que revelen momentos críticos de la trama o el final, esto porque quieren que cada jugador viva su propia experiencia sin spoilers.

La broma de El Rubius: cuando fingió mudarse a Nueva Zelanda para jugar antes

El boom por GTA VI ha llevado a que algunos creadores de contenido lleguen a bromas poco antes vista. Por ejemplo, Rubius, hizo creer a la gente que se había mudado a Nueva Zelanda para poder jugar el título antes que nadie, aunque en realidad solo se trató de un estreno de set-up.

Sin embargo, parte de su público creyó lo que había pasado y pensaron que realmente se había mudado a Oceanía.