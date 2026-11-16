Mientras que los videojugadores se preparan para el estreno oficial de Grand Theft Auto VI, algunos compradores han encontrado problemas para poder hacer válidos sus códigos para descargar el juego, específicamente aquellos que decidieron comprar la versión “física”, que en realidad no trae un disco sino solo códigos impresos.

De acuerdo con recopilaciones de portales especializados como Polygon, Tweaktown y bloxodes.com, diversas copias están llegando a manos de los usuarios con el espacio del cupón completamente en blanco o arrojando un mensaje de error que indica que la clave ya fue utilizada.

Esto se ha convertido en una frustración para los jugadores quienes esperaban comenzar a predescargar el juego para poder usarlo a primera hora el próximo 19 de noviembre. Rockstar Games informó que desde la semana pasada iniciaron las predescargas e, incluso, ya se han realizado actualizaciones para tratar de solventar cualquier tipo de problema para el día de la premier mundial.

Si un jugador apuesta por la edición en físico lo que encontrará adentro de la caja es el código que debe canjear, además del poster oficial. Esto convierte a dicho boleto en el único acceso posible al producto; si la clave viene ilegible, ausente o bloqueada, el jugador queda sin alternativa para instalarlo.

A este inconveniente se suma una segunda denuncia en ediciones europeas (región PEGI), donde algunos usuarios aseguran que las claves impresas en el interior pueden leerse a través de la caja sellada si se coloca frente a una fuente de luz intensa, lo que facilitaría el robo de códigos antes de su venta.

Algunos creadores de contenido han visto como sus códigos han sido robados luego de hacer un unboxing y no percatarse de que exhibían el código, un descuido que ha sido aprovechado por algunas personas.

¿Cuándo se lanza GTA VI y cuánto cuesta en México para Xbox y PlayStation?

Grand Theft Auto VI se lanza oficialmente en México este jueves 19 de noviembre de 2026 a partir de las 00:00 horas (tiempo del centro), disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En el mercado mexicano, los precios oficiales con IVA incluido son los siguientes: