A pocos días del estreno mundial de Grand Theft Auto VI, el responsable de una de las mayores filtraciones en la historia de los videojuegos ha admitido su responsabilidad ante la justicia británica. Arion Kurtaj, de 21 años originario de Oxford, se declaró culpable este lunes ante el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres, por el ciberataque contra Rockstar Games ocurrido en 2022.

El adolescente vulneró los servidores del estudio desarrollador mientras se encontraba en libertad bajo fianza y bajo protección policial en un hotel extrayendo 90 videos, de casi una hora de duración de la jugabilidad, del ansiado título que ha sido esperado después de 13 años.

Tras irrumpir en el sistema interno de mensajería Slack de la empresa para exigir un rescate en un plazo de 24 horas y no recibir respuesta, publicó el material bajo el seudónimo TeaPotUberHacker.

El acusado señaló que había realizado ataques similares en otras empresas como Uber o el banco digital Revolut, los cuales se calculan en millones de dólares.

¿Cuál será la sentencia y la pena que enfrentará el hacker de GTA VI?

En diciembre de 2023, tras un juicio de hechos en el que los médicos lo consideraron no apto para enfrentar un proceso penal tradicional debido a la severidad de su autismo, un juez había ordenado su internamiento indefinido en un hospital psiquiátrico de alta seguridad.

Sin embargo, una evaluación médica de rutina realizada a finales del año pasado determinó que sí estaba en condiciones de ser juzgado por lo que ahora ha encarado su proceso.

Tras declararse culpable de todos los cargos este lunes, Kurtaj permanecerá en prisión preventiva a la espera de que el tribunal dicte su sentencia, donde se espera que tenga que cumplir con años de prisión ante las pérdidas millonarias que le provocó a Rockstar Games.