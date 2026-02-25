Japón presenta Buddharoid, el monje robot que ofrece consejos espirituales

Investigadores japoneses presentaron el monje robótico impulsado por inteligencia artificial “Buddharoid”, capaz, según ellos, de dar consejos espirituales y, quizá algún día, paliar la escasez de bonzos.

La máquina fue entrenada en escrituras budistas y puede responder a preguntas que los fieles a veces no se atreven a hacer a una persona, explicó este miércoles la Universidad de Kioto, en el oeste de Japón.

El pequeño humanoide bípedo tiene la habilidad de comunicarse oralmente.

En el futuro, es posible que asista o sustituya a ciertos rituales religiosos que tradicionalmente realizan los monjes”, explicó la universidad nipona.

Este robot es la última creación de Seiji Kumagai, profesor en el Instituto para el Futuro de la Sociedad Humana de la institución universitaria.

Utilizando modelos de la empresa estadunidense OpenAI (ChatGPT) y otros, ya había trabajado en chatbots religiosos como “BuddhaBot” o un bot de catecismo.

Para el sacerdote robótico, Kumagai instaló su software “BuddhaBotPlus” en un robot humanoide chino.

Fue presentado el martes en un templo y, aunque todavía no tiene cara, viste un hábito gris y es capaz de juntar las manos en señal de oración.

Sentado en una silla, le dio consejos a una periodista para calmar su torbellino mental.

El budismo enseña que no hay que seguir ciegamente los pensamientos ni apresurarse”, declaró con voz grave a la reportera de la cadena NHK. “Una de las maneras consiste en calmar la mente y deshacerse de esos pensamientos”, añadió.

Tecnología al servicio de la espiritualidad

Millones de personas de distintas confesiones utilizan chatbots religiosos.

Kioto ya cuenta con un androide sin funcionalidades de IA, Mindar, que pronuncia sermones, y Alemania presentó en 2017 un robot que bendice a los fieles en cinco idiomas.

La nueva máquina combina inteligencia artificial y robótica, ofreciendo consejos espirituales y manteniendo conversaciones religiosas mientras realiza movimientos físicos similares a los humanos.

Ilustración con las letras “AI” y una mano robótica sobre una placa base de computadora, representación conceptual del desarrollo de la inteligencia artificial. Reuters / Dado Ruvic

La Universidad de Kioto es partidaria de evaluar desde un punto de vista ético el uso de estas herramientas en entornos religiosos.

Envejecimiento y escasez de mano de obra

Pero estos humanoides podrían realizar algunas tareas en el futuro debido al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en el archipiélago.

Japón es uno de los países más envejecidos del mundo: según datos oficiales del Ministerio del Interior japonés, más del 29% de su población tiene 65 años o más, lo que ha generado escasez de personal en distintos sectores, incluido el religioso.

Diversos estudios académicos en el archipiélago han documentado:

La disminución de templos activos.

La falta de sucesores en comunidades budistas rurales.

El impacto del despoblamiento y la baja natalidad en la vida religiosa.

Debate ético y antecedentes tecnológicos

Paralelamente, Japón ha mantenido una política activa de integración de robótica e inteligencia artificial en ámbitos sociales sensibles —como el cuidado de adultos mayores y la educación—, lo que explica la experimentación en espacios religiosos.

En 2019, el templo Kodaiji de Kioto presentó al androide “Mindar”, diseñado para recitar el Sutra del Corazón, marcando un antecedente en la incorporación de tecnología en prácticas budistas.

Estas iniciativas han abierto debates éticos y doctrinales sobre la autenticidad ritual, la autoridad espiritual y el papel de la IA en contextos de fe, temas que actualmente analizan universidades japonesas desde perspectivas teológicas y sociotécnicas.

