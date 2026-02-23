Pokémon FireRed y LeafGreen llegarán al Nintendo Switch, y los usuarios los podrán comprar como una descarga digital. Pero ¿cuánto cuestan los cartuchos originales de Pokémon FireRed y LeafGreen?

Como parte de las celebraciones del 30 aniversario de Pokémon, las versiones de Game Boy Advance de Pokémon FireRed y LeafGreen estarán disponibles para el Nintendo Switch y Switch 2.

Por esta razón, nos pusimos a averiguar, cuanto cuestan los cartuchos originales de estos juegos, actualmente.

¿Cuánto cuestan los cartuchos originales de Pokémon FireRed y LeafGreen?

En Mercado Libre se puede hacer una búsqueda de cuánto valen cada uno de los cartuchos originales de Pokémon FireRed y LeafGreen.

Empecemos con Pokémon FireRed original para Game Boy Advance. El stock o inventario de este juego es limitado, porque al hacer una búsqueda rápida, hay pocas copias disponibles.

Una versión completa de Pokémon FireRed con caja en buen estado, instructivos y cartucho original, cuesta hasta 9,989 pesos, actualmente.

¿Cuánto cuestan los cartuchos originales de Game Boy Advance de Pokémon FireRed y LeafGreen? Mercado Libre

Otros vendedores, tienen sólo el cartucho de Pokémon FireRed, reacondicionado, en un precio de 4,999 pesos mexicanos. En el anuncio se muestran fotos del cartucho desarmado, y con atención en la placa del juego, para demostrar que es original, y no una RePro.

Hay vendedores que tienen el cartucho solo, a un precio de 195 pesos, pero no hay más información sobre si es una RePro (reproducción, pirata), y o si es una copia original).

En el caso de Pokemon LeafGreen, hay más cartuchos originales disponibles. La primera oferta con el juego completo, con caja, manuales y juego original, está en 5,500 pesos mexicanos.

Otro vendedor tiene el mismo juego en 8,988 pesos. El juego trae la caja original, el sujetador blanco del cartucho, manuales, folletos, adaptador Wireless original, y cartucho original.

Uno más, ofrece Pokémon LeafGreen en 2,599 pesos, sólo el cartucho original. Sin caja ni manuales.

Los juegos de Pokémon FireRed y LeafGreen fueron lanzados al mercado en 2004, para el Game Boy Advance. En realidad, estos son remakes de los juegos originales de Pokémon que salieron para el Game Boy en 1996.