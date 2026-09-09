iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: Precio y novedades de los nuevos celulares de Apple

Apple presentó este 9 de septiembre los nuevos iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, que llegan con cambios en batería, cámaras, rendimiento e inteligencia artificial. Te contamos cuáles son sus principales novedades y cuánto costarán.

¿Qué novedades tienen el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max?

Una de las principales novedades se encuentra en el interior. Los nuevos teléfonos incorporan el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros y enfocado en mejorar tanto el rendimiento como las funciones de inteligencia artificial.

Entre sus principales características se encuentran

CPU de seis núcleos

GPU de siete núcleos , hasta 40% más rápida que la del A19 Pro

50% más ancho de banda de memoria

Neural Engine dual de 16 núcleos

32 núcleos en total para procesamiento de inteligencia artificial

El doble de potencia para IA frente al A19 Pro

El nuevo Neural Engine permite ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente desde el dispositivo y participa en funciones como la fotografía computacional.

Mirada a las cámaras del iPhone 18 Pro Apple

iPhone 18 Pro y Pro Max estrenan una nueva cámara de vapor

Apple también modificó la forma en que sus nuevos celulares controlan la temperatura cuando realizan tareas que necesitan mayor potencia.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan una cámara de vapor con una superficie tres veces mayor que la utilizada en la generación anterior.

El sistema permite distribuir mejor el calor durante actividades como videojuegos, edición de contenido o funciones avanzadas de inteligencia artificial.

De acuerdo con Apple, este cambio permite alcanzar hasta 40% más rendimiento sostenido frente a la generación anterior.

¿Cuánto dura la batería de los iPhone 18 Pro y Pro Max?

La batería también recibió cambios importantes. Aunque Apple no revela su capacidad en mAh, sí informó cuántas horas de reproducción de video pueden alcanzar los nuevos modelos solo con eSIM.

iPhone 18 Pro hasta 36 horas de reproducción de video

iPhone 18 Pro Max hasta 45 horas de reproducción de video

El iPhone 18 Pro puede alcanzar hasta 50% de batería en unos 15 minutos mediante carga por cable, mientras que la carga inalámbrica permite llegar al mismo porcentaje en aproximadamente 30 minutos.

En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga por cable proporcionan alrededor de siete horas de reproducción de video.

Además, México será uno de los mercados donde los nuevos modelos Pro se venderán únicamente con eSIM. Al eliminar la bandeja para la tarjeta física, Apple aprovechó ese espacio para colocar una batería más grande.

Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max con mejoras en rendimiento, batería, cámaras e inteligencia artificial. Apple

¿Cómo es la cámara del iPhone 18 Pro y Pro Max?

La fotografía es otro de los apartados que recibió cambios. Los teléfonos estrenan una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable.

Por primera vez en un iPhone, los usuarios podrán controlar la apertura de la cámara. El sistema utiliza seis láminas para modificarla dependiendo de la escena y ajustar aspectos como la profundidad de campo y la iluminación.

También será posible seleccionar de forma manual entre cuatro configuraciones de apertura desde la aplicación Cámara.

Entre sus novedades se encuentran

Cámara principal Fusion de 48 MP

Apertura variable

Mejor desempeño en fotografías con poca luz

Mayor nitidez en fotografías grupales

Nuevos controles de textura y grano

Efectos cinematográficos después de grabar

Time lapse en 4K con Dolby Vision HDR

Mejoras para separar voces y música en el audio

Apple también renovó su sistema de procesamiento de imágenes para obtener fotografías con mayor detalle.

La nueva cámara del iPhone 18 Pro tiene apertura variable. Apple

¿Qué son los Pro Controls del iPhone 18 Pro?

Para quienes quieren tener mayor control al utilizar la cámara, Apple incorporó los nuevos Pro Controls.

Estas herramientas permiten acceder y modificar diferentes parámetros desde la aplicación Cámara, entre ellos

Apertura del objetivo

Velocidad de obturación

Balance de blancos

Exposición

Histograma para revisar los niveles de exposición

La intención es permitir que los usuarios tengan mayor control sobre sus fotografías y videos sin depender solo de los ajustes automáticos del teléfono.

iPhone 18 Pro tiene crontroles para darle total libertad en fotos y videos. Apple

¿Cómo identificará el iPhone las fotos modificadas?

Una de las funciones nuevas es Imagen de Referencia de Apple, diseñada para ayudar a comprobar la autenticidad de una fotografía tomada con los iPhone 18 Pro.

Al utilizar el modo de Referencia, la cámara captura datos firmados por el sensor y genera una imagen de referencia que no puede modificarse.

El usuario puede verla en la aplicación Fotos junto con la imagen principal para comparar ambos archivos y detectar posibles ediciones.

Además, los metadatos y la próxima compatibilidad con SynthID ayudarán a identificar imágenes generadas o modificadas mediante inteligencia artificial.

¿Qué cambia en la Dynamic Island?

Los iPhone 18 Pro y Pro Max también incorporan una Dynamic Island más pequeña.

Apple aprovechó el cambio para aumentar la cantidad de información que puede aparecer en esta parte de la pantalla.

Ahora podrá mostrar hasta tres Actividades en Vivo al mismo tiempo, mientras mantiene las funciones de Face ID para desbloquear el teléfono, iniciar sesión o autorizar compras.

iPhone 18 Pro estrena iOS 27 y una nueva Siri

Los teléfonos llegarán con iOS 27 y Apple Intelligence, además de una nueva generación de Siri impulsada por inteligencia artificial.

Siri AI podrá utilizar información del contexto personal del usuario para buscar datos en mensajes, correos electrónicos y fotografías, además de reconocer lo que aparece en pantalla para realizar diferentes acciones.

También habrá nuevas funciones de IA para editar fotografías, como Reencuadre espacial, Ampliar y una versión mejorada de Limpiar.

Siri AI llegará primero en beta en inglés. Apple señala que el soporte para español estará disponible en octubre.

Siri AI podrá utilizar información del contexto personal del usuario para buscar datos en mensajes, correos electrónicos y fotografías, además de reconocer lo que aparece en pantalla para realizar diferentes acciones.

También habrá nuevas funciones de IA para editar fotografías, como Reencuadre espacial, Ampliar y una versión mejorada de Limpiar.

Siri AI llegará primero en beta en inglés. Apple señala que el soporte para español estará disponible en octubre.

iPhone 18 Pro estrena iOS 27 y una nueva Siri Apple

¿Qué otros cambios tienen el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Los nuevos celulares también incorporan mejoras de conectividad y nuevos componentes.

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Thread

Nuevo chip inalámbrico N1

Nuevo módem celular C2

Dynamic Island más pequeña

Compatibilidad con Apple Intelligence

Nuevo sistema de gestión térmica

El módem C2 utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad y fiabilidad de la conexión celular. También ofrece velocidades de carga superiores al C1X mientras consume 15% menos energía.

Los teléfonos estarán disponibles en cuatro acabados negro, plata, gris glaciar y burdeos.

Los nuevos modelos llegan con mejoras en rendimiento, batería, cámaras e inteligencia artificial. Apple

¿Cuánto cuestan el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max?

Apple confirmó que ambos dispositivos comenzarán con 256 GB de almacenamiento, pero también existirán versiones de 512 GB, 1 TB y hasta 2 TB.

Los precios iniciales anunciados son

iPhone 18 Pro de 256 GB desde 1,199 dólares

de 256 GB desde 1,199 dólares iPhone 18 Pro Max de 256 GB desde 1,299 dólares

Así es el precio del iPhone 18 Pro y Pro Max en Estados Unidos. Apple

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro en México?

México se encuentra entre los primeros países donde estarán disponibles los nuevos teléfonos.

La preventa del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzará el sábado 12 de septiembre, mientras que su lanzamiento será el viernes 18 de septiembre.

Apple todavía deberá mostrar los precios correspondientes al mercado mexicano, que pueden variar respecto a los anunciados en dólares para Estados Unidos.

Sigue aquí el evento de Apple: