Día Mundial de la Cuántica: así es el doodle de Google inspirado en la Esfera de Bloch

El Día Mundial de la Cuántica marca una fecha importante en el calendario y este 14 de abril no pasó desapercibido para Google, que decidió sumarse a la conmemoración con un doodle especial visible en su página principal. A través de esta propuesta, la empresa tecnológica acerca a los usuarios a conceptos clave de la física moderna, como la superposición cuántica, de una manera más accesible.

En esta ocasión, el buscador transformó su tradicional logotipo en una animación interactiva que permite explorar ideas fundamentales de la ciencia cuántica.

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El doodle de Google por el Día de Mundial de la Cuántica

A lo largo de los años, los doodles de Google han servido para resaltar eventos, figuras históricas y avances que han dejado huella. Este 14 de abril, la atención se centra en la física cuántica, una disciplina que hoy impulsa innovaciones como la computación cuántica y la criptografía avanzada.

Para esta edición, el diseño está basado en la superposición cuántica, un principio que indica que una partícula puede encontrarse en distintos estados de forma simultánea. Este concepto es una de las bases de la mecánica cuántica.

Así luce la página principal del buscador Captura de pantalla

Aunque puede parecer complejo, su aplicación es cada vez más tangible en distintos sectores, ya que abre la puerta a resolver problemas que actualmente son difíciles de abordar con sistemas tradicionales.

Sobre el significado del doodle, Google detalló lo siguiente en su sitio web:

“Este Doodle presenta la Esfera de Bloch, una visualización del funcionamiento de un cúbit. Mientras que un bit en la computación clásica es estrictamente 1 o 0, un cúbit puede existir en una combinación de ambos, denominada superposición. Aprovechando la superposición, junto con otras propiedades cuánticas, las computadoras cuánticas pueden resolver problemas complejos específicos que las supercomputadoras actuales no pueden solucionar”.

¿Qué es la Esfera de Bloch?

Dentro de la computación cuántica, la Esfera de Bloch funciona como una representación visual que permite entender el estado de un qubit, que es la unidad básica de información en este tipo de tecnología.

A diferencia de los bits tradicionales, que solo pueden tener un valor de 0 o 1, los qubits pueden combinar ambos estados gracias a la superposición. Esto significa que pueden procesar información de manera mucho más compleja.

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En esta representación tridimensional, cada punto en la superficie de la esfera corresponde a un estado posible del qubit. Los extremos, conocidos como polos, representan los valores clásicos, mientras que los puntos intermedios muestran combinaciones de ambos estados.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica el 14 de abril?

La conmemoración del Día Mundial de la Cuántica tiene como objetivo principal difundir el conocimiento sobre esta rama de la ciencia y acercarla a más personas en todo el mundo.

La elección del 14 de abril no es casual, ya que hace referencia al número 4.14, relacionado con los primeros dígitos de la constante de Planck, un valor fundamental en la mecánica cuántica que describe la interacción entre la energía y la materia a nivel subatómico.

Desde que se estableció esta fecha, científicos, instituciones y divulgadores de más de 40 países han participado en actividades que buscan explicar estos conceptos mediante charlas, contenidos educativos y eventos.

PJG