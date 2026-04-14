Revelan momento crucial de Artemis II: Abrieron la nave y así estaban los astronautas

Un momento crucial de la misión Artemis II fue revelado por la NASA, a través de un video en donde se observa cómo abrieron la nave Orión tras su amerizaje en el océano Pacífico, el pasado 10 de abril; ahí vieron por primera vez a los cuatro astronautas luego de su viaje a la Luna.

El clip que dura poco más de un minuto fue compartido por Reid Wiseman, el destacado astronauta y aviador naval estadounidense de la NASA, comandante de la histórica misión Artemis II, la cual despegó el pasado 1 de abril y regresó a Tierra tras 10 días alrededor de la Luna.

El astronauta calificó el momento como una sensación increíble tras la misión Lunar, después de un viaje de casi 700 mil millas.

Jesse, Steve, Laddy y Vlad… es una sensación increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity después de un viaje de casi 700,000 millas. Estaremos siempre agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”, escribió junto al video.

Video del momento en que abre Orión y ven a los astronautas

Misión Artemis II de la NASA. Especial

En el clip se observa cómo el equipo de la NASA, a cargo del rescate de los astronautas, abre la cápsula.

Uno de los especialistas fue el encargado de abrir la escotilla principal de Orión, también conocido como Integrity (apodo de la nave) tras el amerizaje de la misión.

El momento fue clave y de alta incertidumbre y tensión pues todos estaban atentos esperando ver sanos y salvos a los astronautas.

Después de que abrió la escotilla, se vivió un momento histórico y único, pues los cuatro astronautas estaban en excelentes condiciones. Ante tal descubrimiento, los encargados del rescate comenzaron a aplaudir, convirtiéndose así en un instante épico.

Luego de ello, dos personas ingresaron a la nave y grabaron cómo estaban los astronautas en el interior, sonrientes y con gritos de felicidad, les dieron la bienvenida.

Bienvenidos a casa”, se escuchó decir a un hombre integrante del equipo de rescate.

¿Por qué la nave Orión es llamada Integrity?

Los astronautas a bordo de la nave Orion —Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, viajaron a la Luna en la misión Artemis II.

La misión, de acuerdo con la NASA, cumplió con sus objetivos y, los tripulantes dejaron su huella simbólica.

Durante su viaje, propusieron rebautizar dos cráteres lunares. Uno se llamará 'Carroll', en honor a la difunta esposa del comandante Wiseman. El otro, situado en la cara oculta de la Luna cerca del Mare Orientale, recibirá el nombre de 'Integrity' ('Integridad', en español), en honor a la nave en la que viajan.

Misión Artemis II de la NASA. Especial

De acuerdo con los astronautas, la nave Orión pasó a llamarse 'Integridad' debido a que el término representa valores como la confianza, el respeto, la honestidad y la humildad.

Igualmente deja ver la magnitud del trabajo que implica la misión. No solo participan los astronautas, sino también miles de ingenieros, técnicos, científicos y colaboradores en distintas partes del mundo. La nave está integrada por más de 300 mil piezas que deben funcionar en perfecta coordinación, lo que refleja cómo diversos sistemas y personas se articulan para cumplir un objetivo común: llegar a la Luna y regresar con seguridad.

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