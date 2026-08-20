GTA VI enfrenta nuevas filtraciones antes de su estreno en Netflix

A pocos días de que Netflix estrene un nuevo adelanto de “Grand Theft Auto VI”, varias imágenes y videos difundidos en internet pretenden mostrar secuencias inéditas del esperado videojuego de acción y crimen desarrollado por Rockstar Games.

Aunque estas supuestas filtraciones no fueron por ahora autentificadas, podrían tener un impacto en el plan de comunicación del estudio estadounidense Rockstar Games, que ya fue objeto de este tipo de incidentes en el pasado, antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre.

Captura de pantalla

¿Qué muestran los supuestos videos de GTA VI?

En un primer video publicado el martes en páginas web y en un canal de Telegram de un usuario llamado Cyberleek, se ve a uno de los protagonistas de este juego, en el que el usuario tiene libertad de exploración en todo un universo urbano, deambulando por el exterior de una casa.

En otros tres videos difundidos después, aparece conduciendo un auto o peleándose con transeúntes, parte de la trama de esta famosa saga en la que el jugador busca ascender en el inframundo delictivo.

Esas grabaciones fueron luego compartidas en redes sociales por internautas, especialmente en la red social X, antes de ser eliminadas rápidamente.

Por el momento, es imposible saber si estas imágenes son reales o creadas por la IA, o con ayuda de un motor de juego.

Y en el caso de que estas filtraciones fueran verdaderas, tampoco es posible saber si forman parte de una versión finalizada o aún en desarrollo del título. Por su parte, Rockstar Games no se pronunció sobre su autenticidad.

Instagram

Esta nueva entrega de la saga, cuyos seguidores esperan desde hace 13 años, suele ser objeto de falsos videos, realizados con IA generativas y presentados como filtraciones reales del juego.

Pero, según muchos analistas, los videos de Cyberleek parecen acercarse mucho a cómo será "GTA VI".

¿Quién está detrás de las filtraciones de GTA VI?

Los videos muestran en sobreimpresión direcciones de internet, que remiten a webs pertenecientes a Cyberleek, un juego de palabras entre "leek" (puerro, en inglés) y "leak" (filtración, en inglés).

El jueves, dos sitios llevaban a una página de error, y un tercero seguía siendo accesible, constató un periodista de AFP.

Instagram

En esta página, un comunicado indica que los autores de las filtraciones actúan para denunciar las prácticas comerciales de la industria.

Estos reprochan a Rockstar que venda más caro una versión del juego con contenido adicional y que proponga el título sólo en descarga digital.

"¿No hay discos físicos? ¡Entonces más filtraciones!", se ve en uno de los videos, en alusión al debate que sacude la industria desde el anuncio en julio de Sony del fin de las versiones físicas de los nuevos juegos de PlayStation en 2028.

Especial

Pero los objetivos de la operación siguen sin quedar claros ya que Cyberleek también promociona una criptomoneda con su nombre en la red Solana.

El jueves sugería a los internautas comprar esta moneda para poder participar en una votación y decidir el próximo video que publicará.

¿Cómo reaccionó Rockstar?

Por el momento, ni Rockstar Games ni su empresa matriz, la estadounidense Take-Two Interactive, se pronunciaron sobre estas supuestas filtraciones. Rockstar Games tampoco respondió a las preguntas de AFP.

No es la primera vez que la empresa se ve afectada por filtraciones: en septiembre de 2022, el estudio reconoció haber sufrido una intrusión informática durante la cual se robaron secuencias del juego antes de ser publicadas en línea.

Logo oficial de Grand Theft Auto VI. Foto: Rockstar Games

"Estamos muy decepcionados de que detalles del próximo juego se compartan con ustedes de esta manera", afirmó entonces Rockstar.

En diciembre de 2023, el desarrollador también se vio obligado a adelantar unas horas la publicación en YouTube del primer tráiler del juego, que había sido difundido unas horas antes de lo previsto en X por una cuenta que fue eliminada rápidamente.