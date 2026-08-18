GTA 6 rompe récords: Recauda 429 millones de dólares apenas en preventa

El videojuego Grand Theft Auto VI acumula la asombrosa cantidad de 429 millones de dólares únicamente durante su fase de preventa. Un reciente informe de la consultora Sensor Tower revela el impacto comercial de la nueva entrega de Rockstar Games meses antes de su lanzamiento oficial. Los jugadores adquirieron 4.38 millones de copias entre formatos físicos y digitales para las consolas de nueva generación.

Las cifras preliminares demuestran la euforia global por el título de mundo abierto que debutará el próximo 19 de noviembre. El mercado refleja una clara preferencia por las ediciones de lujo sobre las versiones estándar. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, confirmó que las reservas de la Ultimate Edition superan ampliamente a las copias regulares.

Posible portada del GTA VI. Foto: Rockstar Games

El modelo de negocio propone diferentes alternativas para los consumidores apasionados de la saga criminal. La edición estándar requiere un desembolso de 80 dólares, un precio que establece un nuevo límite en la industria. Los compradores más entusiastas pagan 100 dólares para asegurar la versión más completa, paquete que incluye beneficios exclusivos y recompensas digitales.

PlayStation 5 domina el mercado de reservas de GTA 6

El desglose de la campaña de reservas muestra una aplastante ventaja para la plataforma de Sony. Según los datos recopilados, las ventas de GTA 6 en PS5 representan el 77% del total global. Los usuarios de esta consola apartaron 3.38 millones de unidades, lo que equivale a unos 331 millones de dólares en ingresos anticipados para la compañía desarrolladora.

Por el contrario, la demanda en el ecosistema de Microsoft registra números más conservadores. Las reservas en Xbox Series X|S alcanzan apenas un millón de copias, cifra que equivale al 23% de la cuota de mercado global. Esta fracción minoritaria genera ingresos cercanos a los 98 millones de dólares para las arcas de la editora estadounidense.

Portada oficial de GTA 6. Foto: Rockstar Games

La marcada brecha entre los dos gigantes del hardware de videojuegos subraya la preferencia actual de los jugadores. Los dueños de una PlayStation 5 lideran la carrera de compras anticipadas de forma categórica frente a sus contrapartes tecnológicas. La enorme base instalada de consolas de Sony dicta el ritmo de las ganancias en esta fase temprana de comercialización.

Proyecciones multimillonarias para Rockstar Games

Este reporte financiero de Sensor Tower coincide con estimaciones previas publicadas por la agencia Newzoo a mediados de julio. En aquel momento, los analistas calcularon que los ingresos del título rebasaron los 260 millones de dólares. El ritmo acelerado de las transacciones superó cualquier expectativa histórica dentro de la industria del entretenimiento digital.

Las metas internas de Take-Two Interactive apuntan a romper todos los récords de ventas del sector. Los directivos fijaron un ambicioso objetivo de recaudación de 5 mil millones de dólares para la ventana posterior al lanzamiento. La comunidad gamer aguarda impaciente el regreso a Vice City, ciudad ficticia que protagonizará la trama principal de esta sexta entrega.

Banner promocional de GTA VI. Foto: Rockstar Games

Los números expuestos pertenecen a estudios de mercado independientes y de ninguna forma constituyen información corporativa oficial. Ni la casa productora Rockstar Games ni su empresa matriz publicaron sus propios balances financieros. Las compañías mantienen un fuerte hermetismo sobre las estadísticas reales del juego más esperado de la última década.

El debut de Grand Theft Auto VI promete paralizar el comercio y dominar las tendencias en todas las redes sociales del planeta. Las métricas actuales de la fase de reservas de 4.38 millones de copias vendidas representan apenas un mínimo porcentaje del verdadero potencial económico. Las estrategias de mercadotecnia aumentarán dramáticamente para asegurar el dominio absoluto del mercado navideño.