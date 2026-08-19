PlayStation Store falla en México: ofrecen GTA VI a 99 pesos y piden intervención de Profeco

El cambio a pesos mexicanos por parte de la Sony PlayStore le está trayendo bastantes problemas a la compañía japonesa y es que algunos usuarios han reportado que han encontrado videojuegos de estreno en solo 99 pesos, una cifra que no concuerda con el catálogo original y ahora piden que se les respete el precio.

Desde este 18 de agosto, Sony está realizando la migración de su PlayStore en México a la moneda local. La compañía había informado de este movimiento desde hace semanas. El cambio se da para regionalizar el producto y responder a demandas de los usuarios y autoridades. Anteriormente, la tienda de videojuegos digitales de PlayStation realizaba el cobro en dólares y el tipo de cambio dependía de la tarjeta con la que se pagara.

Sin embargo, durante estos días de modificación de la plataforma a pesos mexicanos han surgido errores. Algunos usuarios encontraron el nuevo Grand Theft Auto VI en solo 99 pesos mexicanos, una cifra que resulta irreal. El videojuego ni siquiera ha salido, será hasta el próximo 19 de noviembre cuando aparezca y la cantidad corresponde al precio de la versión base en dólares.

Algunos de los usuarios que han encontrado estas ofertas lo han tomado con humor sabiendo que el precio es erróneo y tiene fallos por la modificación de la plataforma.

“Está bien PlayStation, tú ganas! Si así van a costar los digitales, adiós al físico forever!!”, escribió un usuario en X haciendo referencia a la decisión de que Sony ya no producirá más juegos nuevos en formato físico a partir del 2028.

Las quejas ante el fallo de precios en la tienda de PlayStation

Sin embargo, otros usuarios intentaron comprar el juego y, al verse con la sorpresa de no poder pagar han mencionado a Profeco con el objetivo de recibir ayuda.

Yo lo quiero comprar y no me deja pagar. Ayuda @Profeco”.

La institución que protege al consumidor respondió algunas de las menciones y solicitó se pongan en contacto con ellos para iniciar la reclamación.

Fue la misma Profeco quien en el 2025 obligó a Sony a establecer los precios en pesos mexicanos para cumplir con el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece que todos los precios deben estar en moneda nacional, mientras que el 7 Bis señala que deben incluir los cargos totales como el IVA.