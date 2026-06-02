God of War Laufey: Se revela cómo continuará la saga y su nueva protagonista

Santa Monica Studio y PlayStation sorprendieron a la comunidad de jugadores durante la reciente transmisión del State of Play. La desarrolladora presentó oficialmente God of War: Laufey, la esperada continuación de la exitosa saga nórdica. El anuncio incluyó un extenso avance en video que mostró las primeras imágenes reales del título en acción.

El característico canto de la franquicia resonó en la transmisión y desató la euforia de los espectadores al instante. Los rumores de la industria finalmente se materializaron con la confirmación de una nueva aventura épica. En esta ocasión, los jugadores tomarán el control de Faye, la enigmática guerrera, esposa de Kratos y madre de Atreus.

Faye la nueva protagonista de God of War. Foto: Sony Interactive Entertainment

El material promocional no se limitó a un simple adelanto cinematográfico, sino que desplegó varios minutos completos de gameplay. Las secuencias de combate revelaron a la nueva protagonista enfrentando a una serie de enemigos totalmente desconocidos para la franquicia. El sistema de juego promete mantener la brutalidad y fluidez que define históricamente a la marca.

El peligroso viaje de Faye por el reino de Everywhen

La narrativa de God of War: Laufey plantea una interrogante directa sobre el destino final de la guerrera. La información oficial de PlayStation establece que la historia transcurre justo después del funeral del personaje. La trama arrastra a los jugadores a través de Everywhen, un misterioso plano dimensional que funciona como el más allá para las deidades.

La sinopsis revela que Faye despierta en esta tierra extraña y descubre una amenaza inminente. Los planes originales que ella trazó en vida para proteger a Kratos y Atreus enfrentan un riesgo letal. La protagonista asume la misión de asegurar el futuro de su familia mientras lidia con su propia mortalidad en el más allá de los dioses.

Faye sosteniendo su espada. Foto: Sony Interactive Entertainment

El inhóspito reino de Everywhen alberga magia sumamente peligrosa y escenarios oscuros. En este sitio, deidades despiadadas provenientes de toda la mitología compiten agresivamente por alcanzar el poder absoluto. La premisa temporal sugiere que los eventos de esta entrega ocurren de forma paralela a las campañas principales de God of War y God of War: Ragnarok.

Las mecánicas de exploración obligan a la heroína a abrirse paso mediante la fuerza bruta y un vasto arsenal. El diseño de niveles exhibe entornos majestuosos llenos de secretos ocultos, acertijos ambientales y trampas mortales. Los creadores integraron nuevos elementos bélicos para diferenciar el ágil estilo de pelea de la protagonista del combate pesado de su famoso esposo espartano.

Exclusividad para PlayStation y ventana de lanzamiento

Hasta el momento, los directivos de Sony no publicaron una fecha exacta para el debut comercial del proyecto. Los analistas del sector estiman que el videojuego podría llegar a las tiendas el próximo año. El avanzado estado gráfico y técnico que presumió el adelanto oficial respalda las proyecciones sobre un estreno relativamente cercano.

Laufey a punto de tomar su espada. Foto: Sony Interactive Entertainment

Como ocurre tradicionalmente con las grandes producciones de Santa Monica Studio, la nueva aventura llegará al mercado como una exclusiva total para las consolas de PlayStation. Los usuarios de estas plataformas ya disponen del acceso al perfil del título en la tienda digital oficial. La empresa habilitó inmediatamente la opción para agregar el juego a la lista de deseos.

La revelación de esta millonaria producción garantiza la expansión de una de las propiedades intelectuales más rentables del entretenimiento interactivo. La comunidad global de fanáticos disecciona actualmente cada fotograma del video promocional para localizar pistas sobre los nuevos rivales. La expectativa de los especialistas apunta a un inminente récord de ventas mundiales durante su primer fin de semana en anaqueles.