PlayStation Plus abril: juegos gratis y fecha límite

La compañía Sony anunció los títulos que formarán parte del catálogo mensual de PlayStation Plus durante abril. Tres videojuegos podrán descargarse sin costo adicional para usuarios suscritos a los planes Essential, Extra y Deluxe.

Los títulos estarán disponibles del 7 de abril al 4 de mayo, por lo que los jugadores deberán reclamarlos dentro de ese periodo para conservarlos en su biblioteca digital.

Últimos días para descargar los juegos de marzo

Antes de la actualización mensual, los suscriptores aún pueden acceder a los juegos incluidos en marzo, los cuales estarán disponibles hasta el 6 de abril.

Entre ellos se encuentran:

PGA Tour 2K25

Monster Hunter Rise

Slime Rancher 2

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

¿Cuáles son los nuevos juegos de abril?

Para este mes, la selección incluye una mezcla de acción, aventura clásica y multijugador cooperativo.

Lords of the Fallen

Se trata de un RPG de acción ambientado en un mundo de fantasía oscura. El jugador asume el rol de un Cruzado Oscuro con la misión de detener a un tirano que amenaza a la humanidad.

El título destaca por:

Combate exigente con jefes de gran escala

Exploración de dos mundos: vivos y muertos

Amplias opciones de personalización de personajes

Lords of Fallen Especial

Tomb Raider I–III Remastered

La colección reúne las primeras tres entregas protagonizadas por Lara Croft, con mejoras técnicas y contenido adicional.

Incluye:

Gráficos actualizados y resolución mejorada

Iluminación en tiempo real

Controles modernizados

Un modo desafío con recompensas desbloqueables

Tomb Raider Remaster Especial

Sword Art Online: Fractured Daydream

Este título ofrece una experiencia cooperativa en línea basada en el universo de Sword Art Online. La historia gira en torno a una distorsión del tiempo provocada por un sistema llamado “Galaxia”.

Entre sus características destacan:

Modo multijugador para hasta 20 jugadores

Equipos divididos en grupos de cuatro

Opciones de juego en solitario y cooperativo

Sword Art Online Especial

¿Cómo suscribirse a PlayStation Plus?

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben contar con una suscripción activa a PlayStation Plus, la cual puede contratarse desde la consola o la tienda digital.

Pasos básicos:

Ingresar a la PlayStation Store Seleccionar el plan: Essential, Extra o Deluxe Elegir la frecuencia de pago (mensual, trimestral o anual) Confirmar el método de pago

Una vez completado el proceso, los juegos mensuales pueden añadirse a la biblioteca sin costo adicional durante el periodo activo.

Un catálogo mensual con tiempo limitado

Los títulos de PlayStation Plus no permanecen de forma indefinida en descarga gratuita. Deben ser reclamados dentro del plazo establecido, aunque una vez añadidos a la biblioteca, podrán jugarse mientras la suscripción continúe activa.