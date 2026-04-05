PlayStation Plus abril: juegos gratis y fecha límite
Conoce los juegos gratis de abril en PlayStation Plus, cómo descargarlos y la fecha límite para añadirlos a tu biblioteca.
La compañía Sony anunció los títulos que formarán parte del catálogo mensual de PlayStation Plus durante abril. Tres videojuegos podrán descargarse sin costo adicional para usuarios suscritos a los planes Essential, Extra y Deluxe.
Los títulos estarán disponibles del 7 de abril al 4 de mayo, por lo que los jugadores deberán reclamarlos dentro de ese periodo para conservarlos en su biblioteca digital.
Últimos días para descargar los juegos de marzo
Antes de la actualización mensual, los suscriptores aún pueden acceder a los juegos incluidos en marzo, los cuales estarán disponibles hasta el 6 de abril.
Entre ellos se encuentran:
- PGA Tour 2K25
- Monster Hunter Rise
- Slime Rancher 2
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road
¿Cuáles son los nuevos juegos de abril?
Para este mes, la selección incluye una mezcla de acción, aventura clásica y multijugador cooperativo.
Lords of the Fallen
Se trata de un RPG de acción ambientado en un mundo de fantasía oscura. El jugador asume el rol de un Cruzado Oscuro con la misión de detener a un tirano que amenaza a la humanidad.
El título destaca por:
- Combate exigente con jefes de gran escala
- Exploración de dos mundos: vivos y muertos
- Amplias opciones de personalización de personajes
Tomb Raider I–III Remastered
La colección reúne las primeras tres entregas protagonizadas por Lara Croft, con mejoras técnicas y contenido adicional.
Incluye:
- Gráficos actualizados y resolución mejorada
- Iluminación en tiempo real
- Controles modernizados
- Un modo desafío con recompensas desbloqueables
Sword Art Online: Fractured Daydream
Este título ofrece una experiencia cooperativa en línea basada en el universo de Sword Art Online. La historia gira en torno a una distorsión del tiempo provocada por un sistema llamado “Galaxia”.
Entre sus características destacan:
- Modo multijugador para hasta 20 jugadores
- Equipos divididos en grupos de cuatro
- Opciones de juego en solitario y cooperativo
¿Cómo suscribirse a PlayStation Plus?
Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben contar con una suscripción activa a PlayStation Plus, la cual puede contratarse desde la consola o la tienda digital.
Pasos básicos:
- Ingresar a la PlayStation Store
- Seleccionar el plan: Essential, Extra o Deluxe
- Elegir la frecuencia de pago (mensual, trimestral o anual)
- Confirmar el método de pago
Una vez completado el proceso, los juegos mensuales pueden añadirse a la biblioteca sin costo adicional durante el periodo activo.
Un catálogo mensual con tiempo limitado
Los títulos de PlayStation Plus no permanecen de forma indefinida en descarga gratuita. Deben ser reclamados dentro del plazo establecido, aunque una vez añadidos a la biblioteca, podrán jugarse mientras la suscripción continúe activa.