Estados Unidos prohíbe el uso de las IAs avanzadas de Anthropic, Fable y Mythos

El Gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso de ciudadanos extranjeros a Fable 5 y Mythos 5, sus dos modelos de inteligencia artificial más avanzados. Estados Unidos recurrió al control de exportaciones, una herramienta legal que permite restringir tecnologías por razones de seguridad nacional. La orden aplica a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos. También incluye a empleados extranjeros de Anthropic.

Anthropic explicó que la única forma práctica de cumplir de inmediato era retirar Fable 5 y Mythos 5 de manera general, pero cuestionó la falta de evidencia técnica pública que justificara una medida de ese alcance. Los demás modelos de Claude no quedaron afectados.

¿Qué son Fable 5 y Mythos 5?

Fable 5 y Mythos 5 pertenecen a una nueva categoría que Anthropic llama “modelos de clase Mythos”. La diferencia entre ambos son las barreras de uso. Fable 5 fue presentado el 9 de junio como la versión para uso público. Mythos 5, en cambio, había sido anunciado el 7 de abril del 20206 y sólo estaba disponible para clientes aprobados (entre ellos Gobiernos), sobre todo para aquellos con intereses en ciberseguridad defensiva.

La explicación oficial completa de la prohibición del Gobierno de EU no ha sido divulgada al público. Anthropic dice que la carta del Gobierno citó razones de seguridad nacional, pero no detalló el riesgo específico. Según The Wall Street Journal, el presunto riesgo no surgió de un actor malicioso, sino de investigadores de Amazon. Ellos habrían usado una serie de prompts para lograr que el modelo de Anthropic entregara información sobre un pequeño grupo de vulnerabilidades de seguridad. Katie Moussouris, directora ejecutiva de la firma de ciberseguridad Luta Security, dijo al diario estadounidense que Anthropic le compartió una copia del reporte.

Anthropic, por su parte, sostiene que revisó el problema relacionado con Fable 5, que en términos técnicos se denomina jailbreak. Un jailbreak es una técnica para inducir a un modelo de inteligencia artificial a ignorar sus restricciones de seguridad y entregar respuestas que normalmente debería bloquear. Para Anthropic, el método que usaron en Amazon sólo permitía identificar vulnerabilidades menores, previamente conocidas y detectables también por otros modelos públicos. Según Anthropic esta no es una falla universal capaz de abrir capacidades peligrosas.

Qué es un jailbreak Alejandro Fuentes

Qué argumenta Washington

El Gobierno de EU no ha publicado una explicación técnica detallada, pero su posición puede reconstruirse a partir del contexto y las tensiones con Anthropic.

El primer argumento es el acceso extranjero. Si Fable 5 y Mythos 5 son considerados capacidades estratégicas, permitir su uso por extranjeros (incluso dentro de Estados Unidos) puede ser tratado como una exportación tecnológica. Esa figura, conocida como “deemed export”, no depende de que el producto cruce físicamente una frontera. Basta con que una persona extranjera tenga acceso a tecnología controlada.

El segundo argumento es ciberseguridad. Mythos fue promovido como un modelo capaz de encontrar vulnerabilidades, explotar errores y ayudar a revisar software crítico. En manos defensivas, eso puede proteger bancos, hospitales, redes eléctricas o infraestructura de comunicaciones. En manos ofensivas, puede acelerar ataques.

El tercer argumento es control. Un modelo distribuido por diferentes canales es más difícil de contener que un chip o un servidor. Si el Gobierno concluye que el acceso debe limitarse por nacionalidad, la implementación se vuelve operativamente complicada.

La postura de Anthropic: acata, pero acusa falta de debido proceso

Anthropic no rechazó la idea de que el Gobierno pueda bloquear modelos peligrosos. De hecho, la empresa ha defendido durante meses una regulación más fuerte para la IA avanzada. Su objeción sostiene que una medida así debe ser transparente, clara, proporcional y basada en evidencia técnica.

En su comunicado, Anthropic afirma que Fable 5 fue sometido a miles de horas de pruebas por equipos internos, organizaciones externas, el Gobierno de Estados Unidos y el instituto británico de seguridad en IA. También dice que ninguna prueba previa encontró un jailbreak universal.

Por qué Mythos se volvió un problema de ciberseguridad

En abril del 2026, Anthropic presentó Claude Mythos Preview dentro de Project Glasswing, una iniciativa para usar IA en defensa cibernética. La compañía dijo que el modelo había encontrado miles de vulnerabilidades de alta severidad, incluso en sistemas operativos y navegadores de internet. Según Anthropic, Mythos es capaz de convertir esas fallas en ataques funcionales y enlazar varias de ellas para llegar más lejos dentro de un sistema.

Un grupo de legisladores estadounidenses retomó esa información en una carta enviada en mayo al director nacional de ciberseguridad. En ella advirtió que los sistemas de IA ya podían descubrir, analizar y explotar vulnerabilidades a una escala que los procesos públicos y privados existentes no estaban preparados para manejar. La carta pedía coordinar divulgación, validación y parches para fallas descubiertas con IA.

Mythos prometía ayudar a los defensores. Pero también mostraba cómo podrían trabajar los atacantes de la próxima generación.

Qué es el proyecto Glasswing Alejandro Fuentes

Reacciones: seguridad nacional, exceso regulatorio y advertencia legal

La orden del Gobierno de Estados Unidos ha provocado respuestas inmediatas en direcciones contrastantes.

La primera fue la defensa del criterio de seguridad nacional. Kirsten Davies, directora de información del Pentágono, publicó que el Departamento de Defensa apoyaba priorizar la seguridad nacional y afirmó que algunas cosas son más importantes que los ciclos de ingresos y las valuaciones previas a una salida a bolsa (en referencia a la intención de Anthropic de convertirse en empresa pública).

La segunda reacción vino de expertos en política tecnológica que ven la medida como excesiva. Dean W. Ball, investigador de la Foundation for American Innovation, calificó la decisión como desconcertante y cuestionó que una Administración dispuesta a permitir exportaciones de chips avanzados a China restringiera al mismo tiempo el acceso de británicos y otros no estadounidenses a modelos estadounidenses.

La tercera reacción fue legal e institucional. Ketan Ramakrishnan, profesor de Derecho en Yale, advirtió que el Gobierno federal regulará agresivamente a los desarrolladores de IA, pero cuestionó si lo hará mediante deliberación pública y participación del Congreso o mediante acciones ejecutivas opacas.

También hubo críticas hacia Anthropic. Jeremy Howard, cofundador de fast.ai, dijo estar en desacuerdo con la decisión, pero cuestionó que Anthropic no anticipara una reacción de ese tipo después de describir repetidamente sus propios modelos como demasiado peligrosos para uso abierto.

Mythos y Fable Alejandro Fuentes

Los desencuentros previos entre Anthropic y el Gobierno de Estados Unidos

La prohibición de Fable 5 y Mythos 5 no apareció en una relación tranquila. Anthropic y el Gobierno estadounidense ya venían de meses de fricción.

El choque más visible fue con el Pentágono. La relación se deterioró después de que Anthropic se negara a permitir el uso de sus modelos para vigilancia doméstica y armas completamente autónomas. El Gobierno respondió con una designación, “riesgo de cadena de suministro”, que afectó la relación de Anthropic con contratistas de defensa.

Anthropic demandó al Gobierno y acusó represalias. La disputa se volvió extraña: por un lado, Washington trataba a la empresa como problemática para ciertos usos militares; por otro, consideraba sus modelos suficientemente sensibles y poderosos como para limitar el acceso extranjero.

En abril hubo intentos de acercamiento. Dario Amodei, el máximo representante de Anthropic, se reunió con funcionarios de la Casa Blanca para hablar de seguridad de IA y ciberseguridad. Anthropic también colaboraba con el Gobierno en pruebas previas al lanzamiento de Fable 5. Pero la orden del 12 de junio mostró que la cooperación no bastó para evitar una intervención dura.

La carrera contra OpenAI y el riesgo para las empresas

El momento no pudo ser más sensible para Anthropic.

Claude venía ganando terreno en empresas. Según el Ramp AI Index de mayo de 2026, Anthropic superó por primera vez a OpenAI en adopción empresarial dentro de la muestra de Ramp: 34.4% frente a 32.3%. El dato no representa todo el mercado, pero sí muestra una tendencia relevante en gasto corporativo.

Fable 5 era una pieza importante en esa estrategia. Anthropic lo presentó como su modelo más capaz para uso amplio, especialmente fuerte en programación, análisis, tareas largas y trabajo empresarial. Era la forma de llevar capacidades de clase Mythos a clientes que no podían acceder al modelo más restringido.

La prohibición llega justo cuando Anthropic y OpenAI se acercan al mercado público. Anthropic anunció el 1 de junio que presentó de forma confidencial un borrador S-1 ante la SEC para una posible oferta pública inicial. OpenAI confirmó días después su propia presentación confidencial.

La competencia entre ambas empresas ya es comercial, regulatoria y financiera.