Este video viral revela la tensión entre OpenAI y Anthropic en la guerra de la IA

En la diplomacia, un apretón de manos es el código estándar para simbolizar respeto y una visión compartida. Sin embargo, durante la Cumbre de Impacto de la IA, celebrada esta semana en la India, dos de los líderes más importantes en inteligencia artificial, rompieron el protocolo frente al anfitrión e invitados.

Una serie de fotografías oficiales y un video viral captaron el momento exacto en que la cortesía profesional entre las dos mentes más poderosas de la IA quedó entredicha: Sam Altman (CEO de OpenAI) y Dario Amodei (CEO de Anthropic).

Lo que debía ser una postal de unidad global convocada por el primer ministro de la India, Narendra Modi, terminó convirtiéndose en una exhibición de tensión corporal que ya es analizada cuadro por cuadro en redes sociales.

El 'desplante' entre Altman y Amodei

Las imágenes captadas durante la ceremonia de clausura revelan una narrativa de rechazo que va más allá de una simple anécdota. Mientras el primer ministro Modi intentaba proyectar una imagen de colaboración, los protagonistas de la guerra de la IA marcaron su propia distancia.

1. El muro invisible

En las tomas generales, se observa a un grupo de líderes tecnológicos, incluidos Sundar Pichai (Google) y otros ejecutivos, alineados en el escenario. Sin embargo, la brecha entre Altman y Amodei es física y simbólica.

Sam Altman aparece dando ligeramente el hombro a Amodei. Su cuerpo no está orientado hacia el centro del grupo, sino que mantiene un ángulo de ‘bloqueo’, utilizando su torso como una barrera para evitar cualquier interacción con su antiguo socio.

Por su parte, Dario Amodei mantiene una rigidez absoluta. Mientras otros líderes sonríen o interactúan con Modi, Amodei aparece con los brazos pegados al cuerpo o mirando hacia el lado opuesto, evitando activamente el contacto visual con Altman.

Aspectos de la foto grupal de líderes tecnológicos con el primer ministro de la India AFP

Las manos que no se estrecharon

La fotografía más reveladora muestra a Narendra Modi tomando las manos de los líderes a sus costados en un gesto de cadena humana. Mientras Modi sujeta con firmeza la mano de Altman, se crea un punto de ruptura inmediato justo después.

Sam Altman mantiene su otra mano rígidamente a su costado, y Dario Amodei hace lo mismo, dejando un espacio vacío donde debería haber habido un apretón de manos. El contraste es revelador: a un lado hay sonrisas y contacto; del otro, un abismo entre los creadores de ChatGPT y Claude.

Altman y Amodei coincidieron en la cumbre de la IA en la India. AFP

El origen: la ruptura de 1,000 millones de dólares

Para entender este ‘divorcio’, hay que recordar que Dario Amodei no es un extraño para Altman; era su mano derecha. Como vicepresidente de investigación en OpenAI, Amodei fue clave en el desarrollo de los cimientos de GPT.

Sin embargo, en 2021, Amodei abandonó la empresa tras una ruptura ideológica profunda. Se llevó consigo a talentos clave para fundar Anthropic, alegando que el enfoque de Altman era demasiado comercial y arriesgado para la seguridad de la humanidad.

Dos filosofías de la IA en guerra

Este choque visual refleja el conflicto que divide a Silicon Valley:

Sam Altman (OpenAI): Representa el despliegue masivo y veloz . Su visión es que la IA debe llegar al público cuanto antes.

. Su visión es que la IA debe llegar al público cuanto antes. Dario Amodei (Anthropic): Defiende la ‘IA Constitucional’, un enfoque mucho más cauteloso y regulado, por el cual considera que el camino de OpenAI es temerario.

El hecho de que dos de los líderes más influyentes del sector no puedan ni tomarse de las manos para una foto protocolaria ante un líder mundial envía un mensaje preocupante sobre la dificultad de alcanzar consensos en marcos de seguridad global para la IA.

Esta es la foto oficial de la cumbre sobre IA celebrada esta semana en la India. AFP

Con información de Reuters