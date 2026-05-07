ARMY, cuidado de los sitios fraudulentos de boletos para BTS

Las ARMY en México están pasando por un momento difícil, ya que muchas de ellas no consiguieron boleto para el concierto de BTS en ninguna de las tres fechas, lo que está siendo aprovechado por los estafadores.

De acuerdo con María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, la empresa de ciberseguridad detectó 10 dominios fraudulentos que simulan ser la página oficial de venta de boletos para los conciertos de la banda surcoreana.

“Los delincuentes no sólo aprovechan la urgencia por asegurar entradas, también las posibles dudas sobre el formato de compra, creando páginas cada vez más convincentes. La tendencia es que surjan nuevos dominios fraudulentos en los próximos días”, advirtió en un blog.

Manjarrez detalló que estos sitios reproducen tanto el diseño como las etapas del proceso de compra, lo que hace que las fanáticas crean que es un sitio verídico y caigan en la estafa.

A esto se añade que dichos sitios fraudulentos dirigen a las víctimas a realizar depósitos en tiendas de conveniencia o a realizar transferencias para que el dinero termine en cuentas de prestanombres en fintechs.

La experta indicó que los piratas informáticos no permiten los pagos con tarjeta de crédito porque éstas permiten reportar el fraude e incluso se puede recuperar el dinero a través del banco.

“El sitio informa falsamente que existe una alta demanda para forzarlo a pagar mediante transferencia, donde el rastreo y la recuperación del dinero son más difíciles”, resaltó la experta.

Para la experta, las fanáticas se convierten en víctimas porque tienen la expectativa de que se sigan liberando lugares de último momento, como suele ocurrir en estos eventos.

Esto último a pesar de que los boletos de toda la gira se agotaron en minutos y que hubo una gran campaña de las ARMY mexicanas contra los revendedores, Ocesa y Ticketmaster.

Para protegerse de este tipo de estafas, Manjarrez recomienda verificar la disponibilidad de boletos en canales oficiales, desconfiar si la página utiliza un método de pago inusual, revisar el dominio y activar las alertas de la banca móvil si se ingresaron datos de tarjetas en un sitio sospechoso.