Samsung lanza One UI 8.5: qué celulares Galaxy recibirán la actualización

Samsung comenzó el lanzamiento oficial de One UI 8.5, una actualización que llevará nuevas funciones de Galaxy AI a más teléfonos y tabletas de su ecosistema. El despliegue arrancará primero en Corea y después llegará a otras regiones, aunque la disponibilidad puede variar según el país, el operador y el modelo del dispositivo.

La actualización está pensada para ampliar las herramientas de inteligencia artificial que Samsung ha ido integrando en sus dispositivos Galaxy. De acuerdo con la compañía, One UI 8.5 se enfoca en mejorar experiencias de comunicación, creatividad y productividad en celulares y tabletas compatibles.

El anuncio llega después de varios meses de programa beta. Samsung había comenzado a probar One UI 8.5 en modelos seleccionados desde finales de 2025 y posteriormente amplió la beta a más equipos, incluyendo la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE y Galaxy Tab S11 en mercados como India, Corea, Reino Unido y Estados Unidos.

¿Qué celulares recibirán One UI 8.5?

Samsung confirmó que One UI 8.5 llegará a varios dispositivos de gama alta y tabletas Galaxy. Entre los modelos incluidos están las familias más recientes de la marca, tanto en formato tradicional como plegable.

Los dispositivos mencionados por Samsung son:

Galaxy S25 series

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 series

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6

Galaxy Tab S11 series

Galaxy Tab S10 series

La lista confirma que Samsung busca extender sus funciones más recientes de inteligencia artificial más allá de sus modelos recién lanzados. Sin embargo, la compañía aclara que algunas funciones pueden variar según el modelo y la región.

¿Cuándo llegará One UI 8.5?

El despliegue comienza el 6 de mayo en Corea, con una expansión posterior a otros mercados. Samsung no detalló una fecha única para todos los países, por lo que los usuarios deberán esperar la notificación de actualización en sus dispositivos o revisar manualmente desde los ajustes del sistema.

Como ocurre con este tipo de lanzamientos, la llegada puede hacerse de forma escalonada. Esto significa que dos usuarios con el mismo modelo podrían recibir la actualización en días distintos si están en regiones diferentes o si sus equipos dependen de operadores móviles.

Para revisar si One UI 8.5 ya está disponible, los usuarios pueden entrar a Configuración > Actualización de software > Descargar e instalar. Si la actualización aún no aparece, lo más probable es que el despliegue todavía no haya llegado a ese modelo o mercado.

¿Qué novedades trae One UI 8.5?

Samsung presenta One UI 8.5 como una actualización centrada en Galaxy AI, su paquete de herramientas de inteligencia artificial para dispositivos Galaxy. Aunque la compañía no detalla todas las funciones disponibles para cada modelo, sí señala que la actualización busca mejorar la comunicación y las experiencias creativas.

Esto puede incluir herramientas para editar contenido, asistir en la escritura, mejorar la búsqueda, traducir conversaciones o facilitar tareas dentro del sistema. La disponibilidad exacta dependerá del dispositivo, ya que no todos los modelos tienen el mismo hardware ni las mismas capacidades de procesamiento.

La compañía también ha trabajado en una versión renovada de Bixby dentro de One UI 8.5. En febrero, Samsung presentó un Bixby actualizado como un agente conversacional capaz de responder a instrucciones en lenguaje natural y ofrecer respuestas más útiles dentro del ecosistema Galaxy.