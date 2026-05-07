Automatizar cadenas de producción, la oportunidad para México

LAS VEGAS.– México debe modernizar sus cadenas de producción a través de la inteligencia artificial para aprovechar la situación geopolítica actual y volver a ser un centro clave para los vecinos del norte.

“Hay varias guerras que están haciendo que se reacomoden las cadenas de suministro y exista una desglobalización que seguramente para algunas regiones en el mundo es un reto importante, pero para México es una gran oportunidad”, afirmó el presidente y director general para el Norte de América Latina de ServiceNow, Enrique Upton.

La cadena de producción del país registró un auge durante las décadas de los 90 y 2000. Sin embargo, actualmente enfrenta un escenario complicado que se refleja en una caída de 1.1% en la producción industrial durante el primer trimestre de este año.

Al platicar con Excélsior, Upton consideró que la implementación de la inteligencia artificial para automatizar los procesos repetitivos puede impulsar un nuevo auge en la cadena de producción.

Esto significa desde usar brazos robóticos en el piso de ensamblaje, pasando por el uso de software para determinar las mejores rutas logísticas hasta mejorar los flujos de trabajo de los empleados.

El director general añadió que esta adopción tecnológica puede ocurrir tanto en la grandes empresas como en las pequeñas y medianas, sobre todo porque éstas últimas son proveedores clave.

“Si tú agregas inteligencia artificial, no como una moda, sino como la intención de poder cerrar la brecha de competitividad con una empresa global puedes ser parte de esto”, resaltó.

Añadió que el objetivo sería contar con cadenas de producción capaces de satisfacer, sobre todo, la demanda de Estados Unidos, Canadá y el propio México que tienen más de 250 millones de consumidores en su conjunto.

La automatización trae muchas eficiencias, definitivamente es un caso de uso sólido.”

Enrique Upton

Presidente y director general para el Norte de América Latina de ServiceNow

Upton consideró que si se mejora la cadena de producción se puede impactar favorablemente al Producto Interno Bruto y, a la larga, apoyar a que México se ubique dentro de las 10 economías más grandes del mundo.

Aunque aceptó que hay retos por delante como la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; capacitar a los empleados y detectar los casos de uso relevantes de esta tecnología.

Potencial con el gobierno

El director general agregó que el gobierno mexicano es muy receptivo a las iniciativas tecnológicas de ServiceNow, muestra de ello es que hubo presencia de diferentes organismos en su evento anual Knowledge 2026.

“No sólo hay interés, hay resultados sólidos. Hicimos un proyecto récord en el sector público, logramos implementar nuestra plataforma en cuatro meses para una institución que es muy importante en la gestión de la economía del país y con eso poder darle agilidad a ciertas decisiones en el sector financiero”, relató.

En particular, las agencias federales están analizando cómo modernizar los servicios al ciudadano y que éstos sean más eficientes.

Con respecto a la preparación de nuevo talento, Upton reveló que se tiene una alianza con el Tecnológico de Monterrey para incluir una materia sobre las soluciones de ServiceNow en varias carreras, no sólo de ingeniería, y así los estudiantes tengan la certificación.