¿Dónde se verá el eclipse solar 2026? Esta ciudad vivirá 2 minutos de oscuridad

La expectativa crece ante la llegada del eclipse solar total 2026, un fenómeno que no se vivía con tal intensidad en la península ibérica desde hace más de 100 años.

Durante esta jornada, una parte del continente quedará cubierta por la llamada “franja de totalidad”, una banda de oscuridad de aproximadamente 250 kilómetros de ancho donde el Sol será completamente ocultado por la Luna.

El resultado se convertirá en un momento breve pero impresionante en el que el día se convertirá en noche.

León, uno de los mejores lugares para ver el eclipse

Entre los puntos más destacados para observar este evento se encuentra León, una ciudad que se ubica estratégicamente dentro de la franja de totalidad.

Aquí, el eclipse comenzará como parcial alrededor de las 19:30 horas, pero el momento más esperado llegará cerca de las 20:28, cuando la Luna cubrirá completamente el Sol.

Durante aproximadamente 1 minuto y 44 segundos, los habitantes y visitantes podrán ver la corona solar (la atmósfera externa del Sol), además de experimentar un descenso de temperatura y una penumbra que transformará por completo el paisaje.

Eclipses solares Especial

Las condiciones climáticas también juegan a favor con cielos despejados en verano y menor contaminación lumínica en zonas cercanas hacen de León un punto ideal para astrónomos y turistas.

Oviedo y Navia: más segundos de oscuridad

Aunque León es uno de los destinos más populares, no será el lugar con mayor duración del fenómeno en España.

La ciudad de Oviedo ofrecerá unos segundos adicionales de totalidad, convirtiéndose en otra opción privilegiada para los observadores.

Aún más destacado es el caso de Navia, una localidad donde la oscuridad se extenderá hasta por 1 minuto y 51 segundos, posicionándose como uno de los puntos con mayor duración dentro del país.

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Islandia: el punto máximo del eclipse

A nivel global, el momento más impresionante del eclipse solar total 2026 se vivirá cerca de Islandia.

En esa región, la totalidad alcanzará su punto máximo con una duración aproximada de 2 minutos y 18 segundos, convirtiéndose en el lugar donde el Sol permanecerá oculto por más tiempo en todo el planeta.

Este dato ha despertado el interés de científicos y viajeros, quienes ya consideran este destino como uno de los mejores para presenciar el fenómeno.

Eclipse solar Especial

¿Qué es un eclipse solar y cómo se diferencia del lunar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna nueva.

En cambio, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Este fenómeno se da durante la Luna llena.

La diferencia clave es que el eclipse solar afecta la visibilidad del Sol desde ciertas zonas del planeta, mientras que el lunar puede observarse desde cualquier lugar donde sea de noche.

Un evento imperdible para la ciencia y el turismo

El eclipse solar total 2026 no solo será un espectáculo visual, sino también una oportunidad científica para estudiar la corona solar y otros fenómenos difíciles de observar en condiciones normales.

Además, se espera un aumento significativo en el turismo en ciudades como León, Oviedo y Navia, que se preparan para recibir a miles de visitantes.

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Prepárate para ver cómo el día se vuelve noche

Este fenómeno promete ser uno de los eventos astronómicos más impactantes de la década. Ya sea en León o en cualquier otro punto dentro de la franja de totalidad, el eclipse ofrecerá una experiencia difícil de olvidar.

Eso sí, recuerda utilizar protección ocular adecuada para observar el evento de forma segura.

El 12 de agosto de 2026, el cielo nos regalará un momento único: dos minutos en los que el Sol desaparecerá y el mundo quedará, literalmente, en la sombra.

AAAT**