México Stellar Autofest: gracias por ser parte del futuro de la movilidad

El éxito de un evento automotriz no se mide únicamente por los vehículos exhibidos, sino por las personas que lo hacen posible. El primer México Stellar Autofest marcó un momento histórico para Stellantis México, pero sobre todo para quienes lo vivieron, lo recorrieron y lo convirtieron en una experiencia inolvidable.

Hoy, esta nota es un agradecimiento a todos los asistentes, aliados y colaboradores que hicieron posible un encuentro sin precedentes en la industria.

Durante dos días, el festival reunió en un solo espacio innovación, tecnología, talento y pasión por la movilidad. La respuesta del público confirmó que México vive una nueva etapa automotriz: una en la que la electrificación, el desempeño, la conectividad y la diversidad de portafolio conviven para ofrecer soluciones reales a distintos estilos de vida y necesidades.

Cortesía Stellantis

Un portafolio que cobró vida frente al público

Uno de los momentos más relevantes fue la presentación en México de Leapmotor, que debutó con los modelos B10, C10 y C16, marcando el inicio de una nueva propuesta de movilidad electrificada accesible. Este lanzamiento simboliza el compromiso del grupo por ampliar las opciones tecnológicas disponibles en el país.

El recorrido continuó con la presencia de marcas que representan tradición, diseño y desempeño. Alfa Romeo sorprendió con Junior y Tonale; Dodge encendió la emoción con la develación de la nueva generación del Charger y una actualización de Durango; mientras FIAT conquistó con el nuevo Grande Panda, el 500e y Topolino.

La aventura estuvo liderada por Jeep, que permitió experimentar su legendaria capacidad todoterreno en un circuito dentro del recinto. Por su parte, Ram mostró el regreso del motor HEMI V-8 y la potencia del nuevo portafolio Heavy Duty, mientras Peugeot presentó por primera vez en México el Peugeot 408 junto con su gama comercial.

El toque de lujo llegó con Maserati y el GT2 Stradale, recordando que la emoción también forma parte del futuro de la movilidad.

Cortesía Stellantis

Más que un festival: una comunidad en movimiento

México Stellar Autofest no fue solo una exhibición de vehículos. Los asistentes pudieron conocer la solidez y fortaleza detrás del grupo automotriz: ingeniería, manufactura, atracción de talento y soluciones financieras a través de Stellantis Financial Services, además del respaldo posventa de Mopar.

Con más de 17,000 colaboradores en México y ocho plantas productivas, Stellantis reafirmó que la movilidad también se construye con talento, innovación y compromiso diario. Este evento reflejó la fortaleza de un ecosistema que impulsa el desarrollo industrial y tecnológico del país.

A todos los que asistieron, participaron y creyeron en esta primera edición: gracias por formar parte de este capítulo histórico. Su entusiasmo confirma que el futuro de la movilidad se construye en comunidad.