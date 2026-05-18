Elon Musk pierde contra OpenAI; jurado rechaza demanda y falla a favor de Sam Altman

Un jurado estadunidense en la corte federal de Oakland, California, dictó un veredicto unánime en contra de Elon Musk en su mediática demanda contra OpenAI. El tribunal determinó que la empresa creadora de ChatGPT no es responsable ante el magnate por haber desviado presuntamente su misión original de beneficiar a la humanidad.

La razón del fallo fue contundente: el jurado consideró que Musk presentó su caso demasiado tarde, cerrando así un episodio clave que comenzó el pasado 28 de abril y que ha mantenido en vilo a la industria de la Inteligencia Artificial (IA).

Un juicio millonario por el futuro y el control de la IA

Este proceso legal ha sido considerado ampliamente como un momento crítico para el futuro de la tecnología. El debate central no solo giraba en torno a cómo debe utilizarse la IA, sino a quién debe beneficiar financieramente.

Actualmente, la Inteligencia Artificial se aplica en un sinfín de herramientas cotidianas y profesionales:

Educación y periodismo.

Reconocimiento facial y diagnósticos médicos.

Asesoramiento financiero e investigación jurídica.

Sin embargo, el juicio también puso sobre la mesa el temor colectivo hacia los deepfakes dañinos y el desplazamiento de trabajadores por la automatización.

El litigio entre Musk y OpenAI reabre el debate global: ¿Quién debe controlar la IA frente a amenazas como la automatización laboral y los deepfakes? Gemini

Choque de titanes: Musk y Altman se acusan de "buscar solo el dinero"

Tras 11 días de testimonios y alegatos, el veredicto llegó tras un crudo intercambio donde la credibilidad de Elon Musk y Sam Altman fue el blanco de los ataques. Ambas partes se acusaron mutuamente de priorizar el dinero sobre el servicio público.

"La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego. Si no le creen, no pueden ganar", sostuvo Steven Molo, abogado de Elon Musk, durante los alegatos finales.

Por un lado, Musk acusó a OpenAI de intentar enriquecer de forma indebida a sus inversores a costa de la organización original sin fines de lucro, señalando además que Microsoft sabía perfectamente que a la empresa le importaba más el dinero que el altruismo.

Por el otro, la defensa de OpenAI reviró asegurando que era Musk quien "veía el símbolo del dólar" y que esperó demasiado para reclamar el supuesto incumplimiento del acuerdo fundacional. "Puede que el señor Musk tenga el toque de Midas en algunos ámbitos, pero no en la IA", sentenció William Savitt, abogado de OpenAI.

Durante los 11 días de testimonios, la defensa de Musk y los abogados de OpenAI intercambiaron duros ataques sobre las verdaderas intenciones financieras de la compañía. Gemini

El futuro de OpenAI: Una valoración de 1 billón de dólares

Este fallo judicial despeja el camino financiero para OpenAI, que actualmente compite en una carrera feroz contra rivales como Anthropic y la propia xAI de Musk.

La compañía se está preparando para una posible oferta pública inicial (OPI) que podría valorar el negocio en 1 billón de dólares. Este crecimiento exponencial está respaldado por gigantes tecnológicos; de hecho, un ejecutivo de Microsoft declaró durante el juicio que la empresa ha invertido más de 100 mil millones de dólares en su asociación con OpenAI.

Con el fallo a su favor, OpenAI despeja su camino financiero y se prepara para una oferta pública inicial que podría valorarla en 1 billón de dólares. Gemini

Con información de Reuters

vjcm