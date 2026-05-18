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Hot Sale 2026, ¿cómo rastrear descuentos y cazar ofertas relámpago?

Los mejores descuentos del Hot Sale suelen agotarse en minutos, por ello, es importante conocer cómo hacer para cazarlos.

Por: Monserrat Vargas

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Hot Sale 2026.Especial

El Hot Sale 2026 es una oportunidad para aprovechar descuentos, sin embargo, mucha gente desconoce cómo hacer para rastrearlos y cazar los que suelen estar por un tiempo limitado. 

Este evento anual de descuentos y promociones en compras por internet, es parecido al Buen Fin, pero enfocado principalmente en el comercio electrónico. Durante varios días, cientos de marcas y tiendas ofrecen rebajas en categorías como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos, belleza y supermercados.

En México el Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y participan empresas grandes como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, entre otras.

Hot Sale 2026: así puedes cazar descuentos y ofertas relámpago

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Debido a que se trata de ofertas, las mejores promociones suelen agotarse en minutos, por ello, es importante conocer cómo hacer para cazar los descuentos y las ofertas relámpago. 

Lo primero que debes hacer si estás pensando en comprar algo en el Hot Sale 2026, es activar las alertas personalizadas y usar las herramientas que ofrecen las tiendas en línea y buscadores. 

Por ejemplo, en Amazon y Mercado Libre puedes configurar las notificaciones cuando un producto baja de precio o se encuentra en promoción. Lo ideal para ello es descargar las aplicaciones oficiales de las tiendas y habilitar las alertas de descuentos, pues muchas de esas son llamadas flash y duran apenas unos minutos. 

En tanto, un truco recurrente es crear wishlists o listas de deseos antes de que inicie el Hot Sale. Con ello, el algoritmo automáticamente detectará los productos que estás buscando y puede enviarte alertas cuando los precios cambien. 

Por otra parte, también ayuda la herramienta de Alertas de Google. Para ello solo necesitas escribir el nombre exacto del producto junto a las palabras Hot Sale o ‘descuento’ y el sistema enviará a tu correo electrónico actualizaciones con páginas, promociones y resultados seleccionados. 

Esto es de gran ayuda porque ayuda a comparar precios en distintos comercios sin tener que entrar manualmente a cada portal. 

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

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Hot Sale 2026.Especial

El Hot Sale 2026 en México será del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Durante esos nueve días habrá promociones y descuentos en miles de productos y servicios en línea.

Estas son algunas de las principales tiendas y marcas confirmadas:

Marketplaces y tiendas departamentales

  • Amazon 
  • Mercado Libre 
  • Liverpool 
  • El Palacio de Hierro 
  • Sears 
  • Sanborns 
  • Suburbia 
  • Coppel 
  • Elektra 

Supermercados y clubes de precio

  • Walmart 
  • Bodega Aurrera 
  • Sam's Club 
  • Costco 
  • Chedraui 
  • Soriana 

Tecnología y electrónicos

  • Samsung 
  • Apple 
  • Sony 
  • Lenovo 
  • Huawei 
  • CyberPuerta 
  • MacStore 

Moda, calzado y belleza

  • Nike 
  • Puma 
  • H&M 
  • SHEIN 
  • Bershka 
  • American Eagle 
  • InnovaSport 

Viajes y turismo

  • Aeroméxico 
  • Volaris 
  • Booking.com 
  • Despegar 
  • Best Day 
  • Expedia 

Hogar y mejoras

  • The Home Depot 
  • Sodimac 
  • Muebles Dico

Para 2026 se espera la participación de más de 700 marcas y tiendas online.

*mvg*

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