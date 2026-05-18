Hot Sale 2026, ¿cómo rastrear descuentos y cazar ofertas relámpago?

El Hot Sale 2026 es una oportunidad para aprovechar descuentos, sin embargo, mucha gente desconoce cómo hacer para rastrearlos y cazar los que suelen estar por un tiempo limitado.

Este evento anual de descuentos y promociones en compras por internet, es parecido al Buen Fin, pero enfocado principalmente en el comercio electrónico. Durante varios días, cientos de marcas y tiendas ofrecen rebajas en categorías como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos, belleza y supermercados.

En México el Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y participan empresas grandes como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, entre otras.

Hot Sale 2026: así puedes cazar descuentos y ofertas relámpago

Hot Sale 2026. Especial

Debido a que se trata de ofertas, las mejores promociones suelen agotarse en minutos, por ello, es importante conocer cómo hacer para cazar los descuentos y las ofertas relámpago.

Lo primero que debes hacer si estás pensando en comprar algo en el Hot Sale 2026, es activar las alertas personalizadas y usar las herramientas que ofrecen las tiendas en línea y buscadores.

Por ejemplo, en Amazon y Mercado Libre puedes configurar las notificaciones cuando un producto baja de precio o se encuentra en promoción. Lo ideal para ello es descargar las aplicaciones oficiales de las tiendas y habilitar las alertas de descuentos, pues muchas de esas son llamadas flash y duran apenas unos minutos.

En tanto, un truco recurrente es crear wishlists o listas de deseos antes de que inicie el Hot Sale. Con ello, el algoritmo automáticamente detectará los productos que estás buscando y puede enviarte alertas cuando los precios cambien.

Por otra parte, también ayuda la herramienta de Alertas de Google. Para ello solo necesitas escribir el nombre exacto del producto junto a las palabras Hot Sale o ‘descuento’ y el sistema enviará a tu correo electrónico actualizaciones con páginas, promociones y resultados seleccionados.

Esto es de gran ayuda porque ayuda a comparar precios en distintos comercios sin tener que entrar manualmente a cada portal.

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

Hot Sale 2026. Especial

El Hot Sale 2026 en México será del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Durante esos nueve días habrá promociones y descuentos en miles de productos y servicios en línea.

Estas son algunas de las principales tiendas y marcas confirmadas:

Marketplaces y tiendas departamentales

Amazon

Mercado Libre

Liverpool

El Palacio de Hierro

Sears

Sanborns

Suburbia

Coppel

Elektra

Supermercados y clubes de precio

Walmart

Bodega Aurrera

Sam's Club

Costco

Chedraui

Soriana

Tecnología y electrónicos

Samsung

Apple

Sony

Lenovo

Huawei

CyberPuerta

MacStore

Moda, calzado y belleza

Nike

Puma

H&M

SHEIN

Bershka

American Eagle

InnovaSport

Viajes y turismo

Aeroméxico

Volaris

Booking.com

Despegar

Best Day

Expedia

Hogar y mejoras

The Home Depot

Sodimac

Muebles Dico

Para 2026 se espera la participación de más de 700 marcas y tiendas online.

*mvg*