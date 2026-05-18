Hot Sale 2026, ¿cómo rastrear descuentos y cazar ofertas relámpago?
Los mejores descuentos del Hot Sale suelen agotarse en minutos, por ello, es importante conocer cómo hacer para cazarlos.
El Hot Sale 2026 es una oportunidad para aprovechar descuentos, sin embargo, mucha gente desconoce cómo hacer para rastrearlos y cazar los que suelen estar por un tiempo limitado.
Este evento anual de descuentos y promociones en compras por internet, es parecido al Buen Fin, pero enfocado principalmente en el comercio electrónico. Durante varios días, cientos de marcas y tiendas ofrecen rebajas en categorías como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos, belleza y supermercados.
En México el Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y participan empresas grandes como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, entre otras.
Hot Sale 2026: así puedes cazar descuentos y ofertas relámpago
Debido a que se trata de ofertas, las mejores promociones suelen agotarse en minutos, por ello, es importante conocer cómo hacer para cazar los descuentos y las ofertas relámpago.
Lo primero que debes hacer si estás pensando en comprar algo en el Hot Sale 2026, es activar las alertas personalizadas y usar las herramientas que ofrecen las tiendas en línea y buscadores.
Por ejemplo, en Amazon y Mercado Libre puedes configurar las notificaciones cuando un producto baja de precio o se encuentra en promoción. Lo ideal para ello es descargar las aplicaciones oficiales de las tiendas y habilitar las alertas de descuentos, pues muchas de esas son llamadas flash y duran apenas unos minutos.
En tanto, un truco recurrente es crear wishlists o listas de deseos antes de que inicie el Hot Sale. Con ello, el algoritmo automáticamente detectará los productos que estás buscando y puede enviarte alertas cuando los precios cambien.
Por otra parte, también ayuda la herramienta de Alertas de Google. Para ello solo necesitas escribir el nombre exacto del producto junto a las palabras Hot Sale o ‘descuento’ y el sistema enviará a tu correo electrónico actualizaciones con páginas, promociones y resultados seleccionados.
Esto es de gran ayuda porque ayuda a comparar precios en distintos comercios sin tener que entrar manualmente a cada portal.
¿Cuándo es el Hot Sale 2026?
El Hot Sale 2026 en México será del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Durante esos nueve días habrá promociones y descuentos en miles de productos y servicios en línea.
Estas son algunas de las principales tiendas y marcas confirmadas:
Marketplaces y tiendas departamentales
- Amazon
- Mercado Libre
- Liverpool
- El Palacio de Hierro
- Sears
- Sanborns
- Suburbia
- Coppel
- Elektra
Supermercados y clubes de precio
- Walmart
- Bodega Aurrera
- Sam's Club
- Costco
- Chedraui
- Soriana
Tecnología y electrónicos
- Samsung
- Apple
- Sony
- Lenovo
- Huawei
- CyberPuerta
- MacStore
Moda, calzado y belleza
- Nike
- Puma
- H&M
- SHEIN
- Bershka
- American Eagle
- InnovaSport
Viajes y turismo
- Aeroméxico
- Volaris
- Booking.com
- Despegar
- Best Day
- Expedia
Hogar y mejoras
- The Home Depot
- Sodimac
- Muebles Dico
Para 2026 se espera la participación de más de 700 marcas y tiendas online.
*mvg*