La duda de miles de usuarios: ¿Existen multas por no registrar tu celular con la CURP?

Miles de usuarios aún tienen dudas sobre las consecuencias de no registrar su línea telefónica con la CURP antes de que concluya el plazo establecido por las autoridades.

Con la fecha límite cada vez más cerca, crece la inquietud entre los usuarios de telefonía móvil sobre lo que sucederá con quienes no registren su número celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Aunque en redes sociales han circulado diversas versiones sobre posibles sanciones, la información oficial aclara qué medidas podrían aplicarse.

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¿Existe alguna multa por no registrar la línea telefónica?

De acuerdo con los lineamientos difundidos sobre este proceso, los usuarios no recibirán una sanción monetaria por omitir el registro de su número celular con la CURP dentro del plazo establecido.

La principal preocupación de las autoridades y las empresas de telecomunicaciones está enfocada en mantener actualizada la información de las líneas activas, por lo que las medidas previstas se relacionan directamente con la prestación del servicio y no con el cobro de multas.

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¿Qué podría pasar con las líneas que permanezcan sin registrar?

La consecuencia más relevante para quienes no realicen la vinculación de datos sería la posible suspensión o cancelación de la línea telefónica una vez concluido el periodo de registro.

Según la información compartida en los apartados informativos dirigidos a los usuarios, las compañías telefónicas deberán aplicar las disposiciones correspondientes a los números que no estén asociados con la información de identidad solicitada.

En caso de suspensión, los usuarios podrían quedarse temporalmente sin acceso a funciones esenciales como realizar o recibir llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles para navegar por internet.

Además, perder una línea telefónica puede generar inconvenientes adicionales, especialmente para quienes utilizan ese número como método de verificación en aplicaciones, redes sociales, servicios bancarios o plataformas digitales donde se requiere confirmar la identidad del usuario.

Por ello, las autoridades recomiendan completar el registro dentro del plazo establecido para evitar interrupciones en el servicio y posibles complicaciones relacionadas con el acceso a cuentas vinculadas al número celular.

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¿Cuál es la fecha límite para vincular tu línea telefónica con la CURP?

Los usuarios tienen como fecha límite el 30 de junio de 2026 para vincular su número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Las autoridades han señalado que el trámite debe realizarse antes de que concluya ese plazo para evitar posibles afectaciones relacionadas con el servicio de telefonía móvil.