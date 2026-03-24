Disney rompe acuerdo con OpenAI tras cierre de Sora

The Walt Disney Company decidió abandonar el acuerdo que mantenía con OpenAI, luego de que esta última anunciara el cierre de Sora, su aplicación enfocada en la generación de video mediante inteligencia artificial.

La decisión marca un cambio en la estrategia de ambas compañías, especialmente en el terreno de la producción audiovisual impulsada por herramientas de IA.

El cierre de Sora y sus implicaciones

OpenAI confirmó el cierre de la aplicación pocos meses después de su lanzamiento, a través de un comunicado en el que agradeció a la comunidad que utilizó la herramienta.

“Nos despedimos de Sora… lo que crearon fue importante”, señaló la empresa, que también adelantó que dará más detalles sobre los plazos para la desactivación de la app y su API, así como opciones para preservar los contenidos generados.

Aunque la compañía continuará desarrollando capacidades de video dentro de otros productos, como ChatGPT, la versión independiente de Sora dejará de operar.

Un acuerdo que no se concretará

De acuerdo con reportes de The Hollywood Reporter, el acuerdo entre Disney y OpenAI incluía una inversión de un billón de pesos, así como la posibilidad de licenciar personajes de Disney para ser utilizados dentro de Sora.

El objetivo era integrar estas herramientas en plataformas como Disney+, en un intento por explorar nuevas formas de producción y distribución de contenido.

Con el cierre de la aplicación, el acuerdo pierde viabilidad y la compañía optó por no continuar con la inversión.

Tensiones en el uso de propiedad intelectual

El lanzamiento inicial de Sora generó inquietud en la industria del entretenimiento, particularmente en Hollywood, debido al uso de propiedad intelectual y la representación de actores dentro de contenido generado por IA.

Tras su debut, OpenAI realizó ajustes para otorgar mayor control a estudios y talentos sobre el uso de sus derechos de imagen y personajes.

Este contexto formó parte de las negociaciones con empresas como Disney, que han mostrado interés en explorar la tecnología, pero bajo esquemas que respeten los derechos de los creadores.

La postura de Disney

En una declaración, un portavoz de la compañía señaló que respetan la decisión de OpenAI de cambiar el enfoque de su negocio.

“Agradecemos la colaboración constructiva entre nuestros equipos y lo que hemos aprendido de ella”, indicó la empresa, que también reiteró su intención de seguir explorando alianzas en el campo de la inteligencia artificial.

Disney añadió que buscará integrar nuevas tecnologías de manera responsable, priorizando el respeto a la propiedad intelectual.

El panorama de la IA en video

El cierre de Sora reconfigura el escenario de la generación de video mediante inteligencia artificial, un campo que continúa en desarrollo dentro de la industria tecnológica.

En este contexto, compañías como Google se mantienen como actores relevantes en el sector, con herramientas en desarrollo y capacidad de escalar este tipo de tecnología, aunque también enfrentan desafíos legales relacionados con derechos de autor.

Por ahora, la salida de Sora como aplicación independiente deja abierta la posibilidad de nuevos acuerdos entre estudios y empresas tecnológicas, en un mercado que sigue evolucionando.