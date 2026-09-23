¿Cuándo sale Silent Hill: Townfall en México? Conoce a qué consolas y su precio

La esperada entrega Silent Hill: Townfall debuta oficialmente este 24 de septiembre de 2026 en el mercado global. Las desarrolladoras Screen Burn Interactive, anteriormente conocida como No Code, Annapurna Interactive y Konami unen fuerzas para este lanzamiento. El título marca un punto de inflexión en la franquicia al presentar un enfoque totalmente fotorrealista. Los creadores rompen varias reglas establecidas de la icónica saga de terror para ofrecer una experiencia inédita.

Los jugadores pueden adquirir la Edición Estándar por un precio base de $49.99 dólares. Las tiendas físicas en México, como la cadena Gameplanet, manejan los costos habituales de los formatos de estreno para la actual generación. Las compañías también ofrecen una Edición Deluxe con un valor ligeramente superior para los coleccionistas. Este paquete especial incluye un libro de arte interactivo, la banda sonora original y un atuendo alternativo para el protagonista.

Silent Hill: Townfall se desarrollará en St. Amelia, un aislado pueblo pesquero en Escocia. Foto: Konami / PlayStation

El título llega a los escaparates digitales y físicos a tan solo unas horas de su anuncio final de disponibilidad. La industria de los videojuegos mantiene grandes expectativas sobre esta colaboración entre estudios independientes y la gigantesca casa productora japonesa. Los especialistas anticipan un éxito rotundo en ventas durante el primer fin de semana.

Exclusividad temporal en consolas

En el día de su estreno, el videojuego aterriza de forma exclusiva para PlayStation 5 en el ecosistema de las consolas. Los usuarios de computadoras también reciben el título simultáneamente mediante las tiendas digitales Steam y Epic Games Store. Sony aseguró un contrato de exclusividad temporal de seis meses para su plataforma.

Esta estrategia comercial significa que Konami retiene la libertad de expandir el mercado a partir de marzo de 2027. En esa ventana de lanzamiento, la empresa japonesa planea llevar el título a los sistemas Xbox Series X|S. Los directivos también contemplan la adaptación del juego para la esperada sucesora de la consola Nintendo Switch.

El terror vuelve a las consolas con Silent Hill: Townfall. Foto: Konami / PlayStation

El esquema de distribución permite a los estudios maximizar la optimización del juego en la máquina de Sony antes de su llegada a otros ecosistemas. Los analistas del sector estiman que esta exclusividad temporal potenciará la venta de consolas durante la próxima temporada de fin de año.

Un purgatorio pesquero en Escocia

La narrativa abandona los escenarios tradicionales de Estados Unidos y traslada la acción a St. Amelia, un aislado pueblo pesquero en Escocia. La trama transcurre durante el año 1996 y pone al jugador en los zapatos de Simon Ordell. El protagonista despierta repentinamente atrapado en un oscuro bucle temporal junto a los fríos muelles de la isla.

El personaje principal inicia su tormento totalmente desorientado y con una bolsa intravenosa conectada a su cuerpo. Sin recuerdos claros de su llegada al lugar, Simon recibe instrucciones mediante una misteriosa voz que emana de una pequeña televisión portátil. El jugador asume la misión de rastrear el paradero de Richard, el hombre que lo citó en ese sitio.

Simon Ordell será el nuevo protagonista de Silent Hill. Foto: Konami / PlayStation

Durante la terrorífica travesía, el protagonista cruza su camino con Zoe, una enfermera local que esconde múltiples secretos. El trío descubre rápidamente que el pueblo escocés funciona como una especie de purgatorio terrenal. El entorno hostil obliga a los personajes a revivir eventos traumáticos de su pasado y enfrentar sus culpas más profundas.

Las decisiones del jugador alteran directamente el desarrollo de la trama y el destino de los involucrados. El equipo de desarrollo programó cinco finales distintos que multiplican la rejugabilidad del título. La tensión psicológica domina cada minuto de la campaña principal hasta alcanzar las resoluciones definitivas de esta nueva pesadilla.