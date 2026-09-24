Cómo eliminar fotos de Google sin que se borren del celular y viceversa

Eliminar fotografías de Google Fotos para liberar espacio puede provocar que también desaparezcan del celular. Sin embargo, existen diferentes métodos para borrar las imágenes de un solo lugar sin perderlas.

La aplicación permite almacenar fotografías y videos en la nube mediante una copia de seguridad. Esto facilita el acceso a los archivos desde diferentes dispositivos, pero también puede sincronizar su eliminación.

Por esa razón, borrar una fotografía de Google Fotos no siempre significa que únicamente desaparecerá de la nube.

Google Fotos permite eliminar imágenes de la nube sin borrarlas del celular mediante la configuración de copia de seguridad. Google

Cómo eliminar fotos de Google Fotos sin borrarlas del celular

Para eliminar fotografías de Google Fotos sin perder las que permanecen almacenadas en el teléfono, es necesario desactivar la copia de seguridad antes de realizar cualquier operación.

Google recomienda utilizar un navegador para eliminar las imágenes de la nube, en lugar de borrarlas desde la aplicación instalada en el dispositivo.

Los pasos para hacerlo son los siguientes.

Abre Google Fotos en tu celular. Presiona tu fotografía de perfil y entra en la configuración de la aplicación. Selecciona Copia de seguridad y desactiva esta función. Abre el navegador de tu teléfono o computadora e ingresa a Google Fotos. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Selecciona las fotografías que deseas eliminar y envíalas a la papelera. Espera unos minutos y vuelve a abrir Google Fotos en tu teléfono.

Si utilizas la misma cuenta en otros dispositivos donde deseas conservar las fotografías, también debes desactivar la copia de seguridad en ellos antes de eliminarlas de la nube.

Después de completar el procedimiento, las fotografías pueden continuar apareciendo en la aplicación porque todavía están almacenadas en el celular. Para comprobarlo, selecciona una imagen y consulta los detalles de su copia de seguridad.

Es importante considerar que volver a activar la copia de seguridad podría provocar que las imágenes se suban otra vez a Google Fotos. También existe el riesgo de que determinados archivos locales se eliminen al sincronizar los cambios.

Guardar las fotografías en Google Fotos permite liberar espacio del celular sin perder las imágenes respaldadas en la nube. Canva

Cómo eliminar todas las fotos de Google Fotos sin perderlas

Si necesitas eliminar todas las fotografías respaldadas desde tu teléfono, Google Fotos cuenta con una herramienta que permite retirar sus copias de seguridad sin borrar los archivos originales del dispositivo.

Se trata de deshacer copia de seguridad, una función disponible tanto en Android como en iPhone e iPad. A diferencia del procedimiento anterior, no es necesario seleccionar las imágenes una por una.

Para utilizarla, sigue estos pasos.

Abre Google Fotos y presiona tu fotografía de perfil. Ingresa a la configuración y selecciona Copia de seguridad . Busca la opción Deshacer copia de seguridad . Marca la casilla para confirmar que comprendes que las fotografías y los videos se eliminarán de Google Fotos. Presiona Eliminar copia de seguridad de Google Fotos .

Una vez completado el procedimiento, las fotografías permanecerán en el teléfono, pero sus copias desaparecerán de Google Fotos. La función también desactivará la copia de seguridad de ese dispositivo.

Google advierte que las imágenes eliminadas mediante este procedimiento también dejarán de aparecer en los álbumes, recuerdos y resultados de búsqueda de la plataforma.

Google Fotos permite organizar y buscar imágenes por personas, mascotas y otros elementos almacenados en la aplicación. Google

Cómo borrar fotos del celular sin eliminarlas de Google Fotos

El procedimiento cambia cuando el objetivo es liberar espacio en el celular sin perder las fotografías almacenadas en Google Fotos.

Para estos casos, la aplicación cuenta con la función Liberar espacio en este dispositivo, que permite eliminar los archivos locales que ya tienen una copia de seguridad en la nube.

Antes de utilizarla, es indispensable comprobar que las fotografías y los videos estén respaldados en la cuenta de Google. De lo contrario, podrías perder los archivos que todavía no se han guardado.

Para liberar espacio en Android, debes seguir estas instrucciones.

Abre la aplicación Google Fotos. Presiona tu fotografía de perfil. Selecciona Liberar espacio en este dispositivo . Revisa la cantidad de almacenamiento que puedes recuperar. Confirma que deseas eliminar los archivos respaldados del teléfono.

Las fotografías permanecerán disponibles en Google Fotos y podrás consultarlas desde otros dispositivos al iniciar sesión con la misma cuenta.

Sin embargo, dejarán de estar almacenadas en la memoria interna del celular. Por ello, algunas imágenes podrían desaparecer de la galería convencional del dispositivo y necesitarás conexión a internet para consultarlas desde la nube.

Antes de eliminar fotos de Google Fotos, es importante revisar la configuración de copia de seguridad del celular. Canva

Cómo recuperar fotos eliminadas de Google Fotos

Si eliminaste fotografías por accidente, todavía existe la posibilidad de recuperarlas, siempre que permanezcan disponibles en la papelera de Google Fotos.

El tiempo que permanecen almacenadas depende de si los archivos contaban con una copia de seguridad antes de su eliminación.

60 días para las fotografías y los videos que tenían una copia de seguridad.

30 días para los archivos sin respaldo que cumplen las condiciones de conservación de Google.

Para intentar recuperarlos, abre Google Fotos, entra en Colecciones, selecciona Papelera y busca las fotografías que deseas restaurar. Después, selecciona los archivos y presiona la opción correspondiente.

Si las imágenes ya fueron eliminadas de forma definitiva, Google advierte que no podrán recuperarse mediante sus herramientas habituales, incluido Google Takeout.