Zabbix: certificaciones y transparencia que dan confianza al mercado mexicano

Zabbix, software de monitoreo y observabilidad de infraestructura TI de código abierto, utilizado por miles de organizaciones en todo el mundo, refuerza su estrategia de ciberseguridad para el mercado mexicano.

Todavía existe una idea equivocada sobre lo que significa el open source empresarial. Advierte Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM, quien sostiene que ninguna empresa puede afirmar hoy que no depende de plataformas de código abierto, y que Zabbix es tan robusto, seguro y estable como cualquier solución propietaria licenciada. Para el directivo, "la diferencia está en que el código de Zabbix puede ser auditado por cualquiera, una transparencia que, combinada con la certificación ISO 27001 y el trabajo conjunto con HackerOne, ofrece capas de validación que las plataformas cerradas no pueden igualar".

El contexto: priorizar la seguridad en la época de la IA

Este mensaje llega en un momento clave para el mercado mexicano. Según el reporte Digital Trust Insights 2026, edición México , de PwC, el 69% de los ejecutivos encuestados en el país identifica al malware potenciado por inteligencia artificial como su principal preocupación, mientras que el 46% prioriza la seguridad en la nube dentro de su presupuesto de 2026. El estudio retrata a organizaciones que buscan proveedores capaces de demostrar procesos de desarrollo seguros y auditables.

Cómo blinda Zabbix su proceso de desarrollo

Consolidada desde hace dos décadas como una multinacional de software, Zabbix somete su desarrollo a un proceso certificado bajo ISO/IEC 27001:2022, con revisión de código, control de calidad y validaciones de vulnerabilidades antes de cada lanzamiento. A diferencia de las plataformas propietarias, donde el código es propiedad intelectual cerrada, el de Zabbix puede ser auditado por cualquier cliente o tercero, una capa adicional de escrutinio que la compañía considera una ventaja frente a soluciones comerciales cerradas.

A esto se suma un programa de bug bounty operado con HackerOne: cuando se detecta una vulnerabilidad, Zabbix notifica primero a su base de clientes y red de socios para que apliquen la corrección, y solo después divulga el hallazgo públicamente. Las versiones de soporte extendido (LTS) reciben tres años de soporte completo y cinco años de correcciones de seguridad.

En cuanto a infraestructura, Zabbix Cloud replica en la nube el mismo nivel de seguridad que el despliegue on-premise: comunicación cifrada entre proxy, servidor y frontend, doble factor de autenticación, y actualizaciones automáticas gestionadas por el fabricante.

La versión 8.0 y el salto hacia la observabilidad con enfoque en ciberseguridad

De cara a los próximos 12 meses, Zabbix avanza hacia una convergencia entre observabilidad y ciberseguridad, con la versión 8.0 como punto de partida. La incorporación de ClickHouse para el manejo de datos, junto con el procesamiento complejo de eventos (CEP), preparan a la plataforma para ingerir logs y operar como un complemento de plataformas SIEM. El roadmap además contempla mejoras de auditoría interna y mayor granularidad de permisos, alineadas con directrices como la NIS2 europea —un marco que, aunque no aplica directamente en México, anticipa el tipo de exigencias regulatorias que gobiernos, banca y telecomunicaciones podrían adoptar en la región en los próximos años.