Simuladores web para practicar la compra de boletos de concierto; a prueba de la fila virtual

¿Sabías que existen simuladores de compras de boletos para conciertos? Son una forma de “entrenamiento”, en donde la tecnología nos ayuda a marcar la diferencia entre la gloria de lograr asiento o la absoluta devastación del sold out.

En estos tiempos, ya no basta con tener el dinero listo en la cuenta de banco o una tarjeta de crédito guardada en el navegador. Las plataformas de venta de entradas para conciertos se han convertido en coliseos romanos virtuales donde cientos de miles de fanáticos compiten simultáneamente por una cantidad microscópica de asientos.

Ahora, la dinámica está en enfrentarse a cronómetros, verificación de captchas caprichosos, tráfico de red y la temible fila virtual. Conseguir un boleto para el concierto de tu artista favorito se ha transformado en un deporte de alto rendimiento; la buena noticia es que puedes entrenar en estos simuladores de compras, reducir la incertidumbre y el estrés antes del día de la gran venta.

Simuladores de compras de boletos para conciertos Canva

¿Por qué nos bloqueamos durante la venta de boletos?

Un bloqueo en la venta de boletos ocurre principalmente por el pico de adrenalina y la presión del tiempo. Cuando el reloj marca la hora exacta de la venta y la página se actualiza, el cerebro entra en un estado de estrés agudo.

Tener enfrente un mapa interactivo con cientos de puntos de colores que cambian a gris (agotados) en tiempo real satura nuestro sistema de procesamiento visual.

Los simuladores funcionan de la misma manera que los simuladores de vuelo para los pilotos aviadores: desensibilizan la respuesta de pánico mediante la repetición.

Al interactuar repetidamente con interfaces que imitan la distribución de asientos, los mapas de estadios y los contadores regresivos, el usuario automatiza la secuencia de clics, eliminando la duda inicial.

Simuladores de compras de boletos para conciertos Canva

3 simuladores de compras de boletos para conciertos

Ticketmaster Simulator

En la página ticketmastersimulator.org puedes vivir un simulador de compra de boletos para conciertos; funciona como si estuvieras en la página oficial de Ticketmaster; el punto es hacer todo el proceso “de compra” para estar preparado para el día oficial.

Esta página simula el avance de la barra de progreso, los mensajes de estado del sistema y la repentina transición hacia la selección de boletos.

Además, te ayuda a internalizar una regla de oro: jamás refrescar la página manualmente cuando la barra de progreso está activa, ya que en un entorno real esto te devolvería al final de la fila.

The Drop

Si entras a www.tixdropsim.com puedes iniciar una simulación de compra de boletos en 3 niveles: fácil, medio y difícil. En esta página, tienes que elegir los asientos en tiempo récord, seleccionarlos en el mapa antes de que te los ganen.

Entre más difícil el nivel, más complicado se pone todo el proceso. Es un buen ejercicio, sobre todo si quieres ganar boletos preciados, como aquellos con acceso VIP.

Compra de boletos Canva

BTS Ticket Trainer

Este simulador fue hecho para los conciertos de BTS, por el fandom ARMY. Este es un caso específico de grupo, pero puedes aprovecharlo para otros artistas y vivir la misma experiencia.

Tips básicos para la compra de boletos: