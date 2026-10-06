La primera foto de Instagram fue tomada en México y pocos conocen su historia

Mucho antes de los Reels, las historias y los creadores de contenido, Instagram comenzó sus pruebas con fotografías mucho más sencillas. Una de ellas fue tomada durante un viaje a México y terminó ocupando un lugar particular en la historia de la plataforma.

La primera fotografía de Instagram fue publicada por Kevin Systrom

La imagen reconocida como la primera fotografía subida a Instagram fue publicada el 16 de julio de 2010 por Kevin Systrom, uno de los cofundadores de la aplicación junto con Mike Krieger.

La fotografía no mostraba al empresario ni estaba relacionada con tecnología. Su protagonista era un perro de color dorado que Systrom encontró mientras se encontraba en Todos Santos, Baja California Sur, acompañado por quien entonces era su novia.

En una esquina también aparece el pie de una mujer con una sandalia. De acuerdo con información proporcionada posteriormente por Instagram, pertenecía a la pareja de Systrom. La identidad del animal y de su dueño nunca fue establecida.

La escena fue captada cerca de Tacos Chilakos, un puesto de tacos de la localidad. El propio Systrom también publicó una fotografía del establecimiento pocos minutos después durante aquellas primeras pruebas de la plataforma.

La publicación del perro tenía apenas una palabra como descripción, “test”, que en español significa “prueba”.

La imagen fue tomada con un teléfono y procesada con X-Pro II, uno de los filtros relacionados con los primeros años de Instagram. El uso de efectos para modificar las fotografías terminaría convirtiéndose en una de las principales características de la aplicación durante su crecimiento inicial.

La primera fotografía de Instagram publicada por Kevin Systrom muestra a un perro junto a un pie con sandalia. IG kevin

La primera foto de Instagram se tomó meses antes del lanzamiento

Systrom compartió la fotografía el 16 de julio de 2010, casi tres meses antes de que Instagram llegara oficialmente a los usuarios.

En ese periodo, Kevin Systrom y Mike Krieger trabajaban en el desarrollo del servicio y realizaban publicaciones para probar sus funciones. La aplicación todavía no operaba como la red social que posteriormente conocerían millones de personas.

Entre los datos relacionados con aquella fotografía destacan los siguientes.

Instagram finalmente fue lanzada el 6 de octubre de 2010 para dispositivos de Apple. Kevin Systrom y Mike Krieger apostaron por una aplicación centrada en compartir fotografías, aplicar filtros y seguir las publicaciones de otros usuarios.

Instagram pasó de compartir fotografías cuadradas a integrar Stories, Reels y otras herramientas de contenido. Canva

Por qué existe una discusión sobre la primera fotografía de Instagram

Aunque la imagen del perro es ampliamente identificada como la primera foto de Instagram y Guinness World Records la reconoce de esa manera, los registros de la etapa de pruebas añaden un detalle a la historia.

Una revisión de las publicaciones más antiguas de la plataforma encontró una fotografía atribuida a Mike Krieger con una marca de tiempo anterior a la publicación del perro. Se trataba de una vista tomada desde la oficina que utilizaban los desarrolladores mientras trabajaban en el proyecto.

Esto ocurre porque las publicaciones fueron realizadas durante una fase experimental, antes de que Instagram existiera como un servicio abierto al público. Systrom y Krieger ya utilizaban el sistema para comprobar cómo funcionaban las fotografías, los filtros y otras herramientas.

La fotografía del perro, sin embargo, quedó establecida como la primera imagen oficialmente reconocida de Instagram. Guinness World Records registra a Kevin Systrom como su autor, señala el 16 de julio de 2010 como fecha y ubica la escena en Todos Santos, México.

Instagram evolucionó de una aplicación de fotografías a una plataforma con videos, Stories, Reels y herramientas para creadores. Canva

También fue la imagen que el propio Systrom identificó durante años al hablar de los comienzos de la aplicación. Medios como TIME documentaron la publicación desde 2014 con información proporcionada por un representante de Instagram.

La historia resulta todavía más particular por el lugar donde ocurrió. Una plataforma creada en Estados Unidos y desarrollada por Kevin Systrom y Mike Krieger tuvo una de sus primeras pruebas fotográficas durante un viaje a Baja California Sur.

Meses después, el 6 de octubre de 2010, Instagram llegó a la App Store. La aplicación se estrenó inicialmente para iPhone y comenzó su expansión como una plataforma enfocada en fotografías, filtros y publicaciones móviles.