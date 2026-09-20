Cómo activar el modo vacaciones en WhatsApp y evitar interrupciones: paso a paso

WhatsApp puede ser una herramienta muy útil durante las vacaciones, especialmente para compartir fotografías, consultar información o mantenerse en comunicación ante cualquier emergencia. Sin embargo, recibir mensajes y llamadas constantemente también puede convertirse en una distracción cuando lo que se busca es descansar y disfrutar del viaje.

Aunque la aplicación no cuenta oficialmente con una función llamada “modo vacaciones”, es posible modificar diferentes ajustes para reducir las interrupciones. Estas configuraciones permiten ocultar conversaciones, limitar la información que ven los contactos y silenciar algunas notificaciones temporalmente.

¿Qué es el modo vacaciones de WhatsApp?

El llamado “modo vacaciones” no es una herramienta desarrollada por Meta ni aparece con ese nombre dentro de WhatsApp. En realidad, se trata de una combinación de funciones disponibles en la aplicación y en el propio celular.

Al activar estas opciones, el usuario puede evitar que determinados chats vuelvan a aparecer en la pantalla principal, ocultar su última conexión y reducir la presión de responder inmediatamente.

Los ajustes pueden realizarse tanto en dispositivos Android como en iPhone, aunque el nombre o la ubicación de algunos apartados podría variar según la versión del sistema operativo.

¿Cómo activar el modo vacaciones en WhatsApp?

Para configurar una especie de “modo vacaciones” es necesario hacer varios cambios dentro de la aplicación. Estos son los pasos que puedes seguir.

Mantén archivados los chats

Una alternativa para alejarte temporalmente de ciertas conversaciones consiste en archivarlas y evitar que regresen a la bandeja principal cuando recibas un nuevo mensaje.

Abre WhatsApp.

Entra en “Ajustes”.

Selecciona el apartado “Chats”.

Activa la opción “Mantener los chats archivados”.

Regresa a la pantalla principal y archiva las conversaciones que no quieras ver durante tus vacaciones.

Oculta tu última conexión

Otro ajuste que puede ayudarte a pasar desapercibido es limitar quién puede consultar la última vez que utilizaste la aplicación.

Logo de whatsapp.

Ingresa a “Ajustes” en WhatsApp.

Pulsa la opción “Privacidad”.

Entra en “Hora de últ. vez y En línea”.

En el primer apartado, selecciona “Nadie”.

En “Quién puede ver cuándo estoy en línea”, elige “Igual que la hora de últ. vez”.

Con esta configuración, otros usuarios no podrán saber cuándo fue la última ocasión en la que abriste WhatsApp ni comprobar si te encuentras conectado.

Desactiva las confirmaciones de lectura

También puedes retirar temporalmente las conocidas palomitas azules. Para hacerlo, entra en “Ajustes”, selecciona “Privacidad” y desactiva la opción “Confirmaciones de lectura”.

Logo de whatsapp.

Una vez realizado el cambio, tus contactos no podrán saber si leíste sus mensajes. Ten en cuenta que tú tampoco podrás ver las confirmaciones de lectura de otras personas. Este ajuste no se aplica de la misma manera en los chats grupales.

Otros ajustes para evitar interrupciones en WhatsApp

Además de los cambios anteriores, la aplicación ofrece funciones complementarias para disminuir las distracciones durante un viaje.

Logo de WhatsApp

Silencia las llamadas de números desconocidos

Para evitar interrupciones de personas que no tienes registradas, abre WhatsApp, entra en “Ajustes”, selecciona “Privacidad” y después pulsa “Llamadas”. Finalmente, activa “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

Las llamadas seguirán apareciendo en el historial, pero el celular no sonará cuando provengan de números desconocidos.

Configura los mensajes temporales

Otra posibilidad consiste en establecer una duración predeterminada para los mensajes de nuevos chats. Desde “Ajustes”, entra en “Privacidad” y selecciona “Mensajes temporales”. Ahí podrás elegir entre 24 horas, siete días o 90 días.

Activar estas configuraciones no significa que dejarás de recibir mensajes. Su objetivo es reducir las interrupciones y ayudarte a mantener cierta privacidad mientras descansas.

Cuando terminen tus vacaciones, puedes regresar a los ajustes anteriores en cualquier momento.