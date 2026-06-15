La temperatura del Sol varía dependiendo de la capa que se tome como referencia. Mientras algunas regiones registran miles de grados Celsius, otras superan el millón y una de ellas alcanza cerca de 15 millones de grados.

Esta diferencia se debe a que el Sol está formado por distintas capas, cada una con características propias. Por ello, cuando se habla de cuántos grados tiene nuestra estrella, es necesario especificar qué parte se está midiendo.

¿El núcleo concentra las temperaturas más altas?

La región más caliente del Sol se encuentra en su interior. El núcleo del Sol alcanza aproximadamente 15 millones de grados Celsius, una cifra que supera por mucho cualquier temperatura registrada en la Tierra.

Es en esta zona donde ocurre la fusión nuclear, el proceso mediante el cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio y liberan enormes cantidades de energía.

Toda la luz y el calor que llegan a nuestro planeta tienen su origen en esta región central. Sin embargo, la energía no sale de inmediato al exterior, sino que atraviesa varias capas antes de llegar a la superficie.

¿Cuál es la temperatura del Sol? Puede superar los 15 millones de grados Canva

La superficie del Sol ronda los 5,500 grados

Cuando observamos el Sol desde la Tierra, en realidad estamos viendo una capa conocida como fotosfera.

La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5,500 grados Celsius, una cifra mucho menor que la del núcleo, pero que sigue siendo extremadamente alta.

La fotosfera es la capa que emite la mayor parte de la luz visible que llega a nuestro planeta. También es la región donde aparecen las manchas solares, áreas que pueden parecer oscuras en comparación con el resto de la superficie.

Aunque estas manchas son más frías que su entorno, continúan registrando temperaturas de miles de grados.

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La corona solar supera el millón de grados

Más allá de la superficie se encuentra la corona solar, la atmósfera exterior del Sol.

Lo que llama la atención de esta capa es que vuelve a aumentar su temperatura de forma considerable. Dependiendo de la región observada, puede alcanzar entre 1 y 3 millones de grados Celsius.

Este dato resulta especialmente interesante porque la corona se encuentra más alejada del núcleo que la superficie visible. En teoría, debería ser más fría, pero ocurre lo contrario.

La explicación completa de este comportamiento continúa siendo objeto de estudio, aunque las investigaciones apuntan a que los campos magnéticos del Sol desempeñan un papel importante.

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¿Por qué es importante conocer la temperatura del Sol?

Comprender la temperatura del Sol ayuda a los investigadores a estudiar fenómenos relacionados con la actividad solar, como las erupciones y tormentas que pueden afectar las comunicaciones, los satélites y algunos sistemas tecnológicos en la Tierra.

Además, el Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y una de las más estudiadas. Gracias a ello, los científicos pueden obtener información valiosa sobre cómo funcionan otras estrellas del universo.

Durante los últimos años, distintas misiones espaciales han recopilado datos para entender mejor el comportamiento de sus capas externas y los cambios que ocurren en ellas.