Frentes Políticos / 15 de junio de 2026

1. Impecables. Mientras el Mundial dividido en tres naciones abrió reflectores para México, la escena más calculada no estuvo en la cancha. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, aparecieron entre líneas mediante la disciplina de cadetes, aeronaves y símbolos de Estado en la inauguración. Los 400 jóvenes del Heroico Colegio Militar desplegaron banderas y las Águilas Aztecas dibujaron precisión en el cielo. Más que ceremonia, fue una exhibición de presencia institucional ante una audiencia global. En tiempos de escrutinio, el uniforme habló. Y habló fuerte.

2. Condición. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, presentó el saneamiento financiero como la gran salida para una deuda heredada desde los tiempos de Fidel Herrera, pero el rescate viene acompañado de un precio político que pocos se atreven a discutir. Los municipios reciben alivio después de años de pagos interminables, aunque deben aceptar retenciones automáticas sobre sus participaciones y someterse a reglas dictadas desde el centro estatal. Firmaron por necesidad, la convicción fue otra cosa. Se cancela una carga histórica, pero crece la tutela. Si el apoyo exige obediencia, significa que andan muy mal las cosas.

3. Cerco. Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, sobrevivió a un secuestro, pidió protección y, aun así, fue asesinado en su casa. Había resguardo policial y el comando entró, disparó y salió sin que el escudo prometido hiciera diferencia. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, asegura que el crimen no quedará impune, pero en la Mixteca crece otra interrogante mucho más severa, ¿cómo pudieron burlarse las medidas otorgadas a un edil que ya había denunciado riesgos? Jorge Romero, líder nacional del PAN, denuncia y reprueba la crisis. Los agresores ejecutaron a un presidente municipal. Las autoridades llegaron después. Fin del argumento.

4. Tema serio. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quiso defender la gestión de su administración y terminó exhibiendo una prioridad discutible. Su recomendación a las jóvenes de “no irse con el novio” para evitar que se abran carpetas y se genere “golpeteo” político desplazó al foco del problema, ya que la obligación institucional es la de investigar cualquier reporte de desaparición. Jakson Villacís, fiscal del estado, respaldó la preocupación por el aumento de expedientes, pero el debate no gira en torno a la comodidad de las estadísticas. Tomar a la ligera el tema es el problema número uno. Su frase ya hizo más ruido que cualquier informe.

5. Desentonado. Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, convirtió un festejo interno en un problema político cuando tomó el micrófono para interpretar un corrido asociado a Baltazar Díaz Vega, personaje vinculado en diversas investigaciones con el mundo del narcotráfico. El episodio no habría pasado de anécdota si no hubiera ocurrido en la sede donde se aprueban leyes y bajo un marco impulsado por Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, para restringir expresiones que exaltan a grupos criminales en espacios públicos. Era obvio. El diputado terminó desafinando frente a su propio auditorio.