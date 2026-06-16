El truco de WhatsApp para que nadie sepa que estás conectado

La privacidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios de WhatsApp. Aunque la aplicación fue creada para facilitar la comunicación, muchas personas prefieren utilizarla sin que otros sepan exactamente cuándo están conectadas.

El indicador de “En línea” puede parecer una función sencilla, pero también genera situaciones incómodas. Hay quienes solo quieren revisar un mensaje, consultar un grupo o buscar información sin sentirse obligados a responder de inmediato.

Por esa razón, cada vez más usuarios buscan cómo ocultar que están conectados en la plataforma.

¿Cómo ocultar que estoy en línea en WhatsApp? Reuters

Cómo ocultar que estoy en línea en WhatsApp

Si buscas pasar desapercibido mientras utilizas la aplicación, el proceso es bastante sencillo.

Solo debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono. Ingresa a Ajustes . Selecciona Privacidad . Pulsa la opción Hora de últ. vez y En línea . Elige la configuración que prefieras.

Las opciones disponibles son:

Nadie: Nadie podrá ver tu última conexión ni si estás en línea.

Nadie podrá ver tu última conexión ni si estás en línea. Mis contactos: Solo las personas que tienes agregadas podrán consultar esa información.

Solo las personas que tienes agregadas podrán consultar esa información. Mis contactos, excepto…: permite excluir contactos específicos.

permite excluir contactos específicos. Todos: Cualquier usuario podrá ver tu actividad.

Si eliges la opción “Nadie”, también dejarás de ver la última conexión de otras personas.

Se trata de una medida recíproca diseñada para proteger la privacidad de todos los usuarios.

¿Cómo ocultar que estoy en línea en WhatsApp? Canva

Otras funciones de privacidad que ofrece WhatsApp

La posibilidad de ocultar el estado de conexión no es la única herramienta disponible.

Con el paso de los años, WhatsApp ha incorporado diversas opciones para que los usuarios tengan más control sobre su información.

Una de las más conocidas es la desactivación de las confirmaciones de lectura.

Al hacerlo, los famosos ticks azules desaparecen y otras personas no podrán saber si leíste sus mensajes.

También existe la posibilidad de controlar quién puede ver tu foto de perfil.

La configuración permite elegir entre mostrarla a todos, únicamente a tus contactos o a nadie.

Otra herramienta útil es la administración de la información personal.

Desde el apartado de privacidad puedes decidir quién ve tu sección de información y tus estados.

WhatsApp también permite bloquear contactos específicos.

Cuando una persona es bloqueada ya no puede enviarte mensajes ni consultar ciertos datos de tu perfil.

Además, es posible limitar quién puede agregarte a grupos, activar mensajes temporales que desaparecen automáticamente y proteger el acceso a la aplicación mediante huella digital o reconocimiento facial.

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Las nuevas funciones que WhatsApp está incorporando

La plataforma continúa añadiendo herramientas enfocadas en la seguridad y la personalización.

Entre las novedades más recientes destacan los llamados ajustes estrictos de la cuenta.

Esta función agrega restricciones adicionales para proteger a los usuarios frente a contactos desconocidos.

Cuando está activada, algunos archivos adjuntos y contenidos multimedia enviados por personas que no forman parte de la lista de contactos pueden quedar bloqueados automáticamente.

Otra novedad son las etiquetas de miembro en grupos.

Gracias a esta herramienta, cada usuario puede mostrar una descripción diferente según el grupo en el que participe.

Por ejemplo, alguien puede aparecer como “mamá de Sofía” dentro de un grupo escolar y como “capitán” en el grupo de un equipo deportivo.

La función ayuda a identificar rápidamente el papel que desempeña cada integrante dentro de una conversación.

Estas herramientas se suman a las opciones de privacidad ya existentes y permiten que cada usuario adapte WhatsApp a sus necesidades, ya sea para mantener un perfil más discreto, evitar interrupciones o gestionar mejor su información personal dentro de la aplicación.