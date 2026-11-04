¿Se hinchó la batería de tu laptop? Esto debes hacer para evitar riesgos

Una laptop que comienza a deformarse, presenta problemas con el teclado o ya no cierra correctamente podría tener una falla más seria de lo que parece. Ignorar estas señales puede poner en riesgo tanto el equipo como a quien lo utiliza.

Las baterías de iones de litio, utilizadas en la mayoría de las computadoras portátiles, pueden hincharse debido a distintos factores, entre ellos el desgaste, las altas temperaturas y fallas internas.

Aunque una batería de laptop hinchada no necesariamente provocará un incendio, sí representa un riesgo que requiere atención inmediata, especialmente si continúa conectada a la corriente eléctrica o presenta daños físicos.

Una batería de laptop hinchada puede deformar la carcasa del equipo y provocar daños internos o riesgos de incendio. Canva

Qué hacer si la batería de tu laptop está hinchada

Lo primero que debes hacer al detectar que la batería de tu laptop está inflada es suspender su uso. No es recomendable seguir trabajando con el equipo ni conectarlo para comprobar si todavía funciona.

Una batería dañada puede presentar fallas internas que aumentan el riesgo de sobrecalentamiento, liberación de sustancias químicas o incendio.

Para reducir los riesgos, estas son las medidas que debes tomar.

Apaga la laptop y desconecta el cargador de la corriente eléctrica.

No vuelvas a encenderla ni intentes cargarla mientras la batería permanezca dañada.

Evita presionarla o perforarla , ya que podría producirse una reacción peligrosa.

No intentes abrir la carcasa a la fuerza si la batería está deformando el equipo.

Colócala en un sitio seguro , lejos de materiales inflamables y fuentes de calor, siempre que puedas moverla sin riesgo.

Acude a un servicio técnico especializado para revisar el equipo y sustituir la batería.

Si la batería es interna y no puede retirarse fácilmente, lo más seguro es dejar el procedimiento en manos de personal capacitado.

Dell advierte que utilizar herramientas para hacer palanca sobre una batería hinchada puede dañarla y provocar un incidente.

En caso de que la laptop desprenda humo, emita sonidos inusuales o presente un aumento extremo de temperatura, aléjate del dispositivo y solicita ayuda a los servicios de emergencia. No intentes manipularlo.

Una batería de laptop hinchada debe reemplazarse con ayuda de un técnico especializado para evitar daños o accidentes. Canva

¿Por qué se hincha la batería de una laptop?

La hinchazón de una batería de litio ocurre cuando se acumulan gases en el interior de sus celdas como consecuencia de procesos químicos relacionados con su deterioro o funcionamiento.

Entre las principales causas se encuentran las siguientes.

Temperaturas elevadas: El calor excesivo puede acelerar el deterioro de los materiales internos.

El calor excesivo puede acelerar el deterioro de los materiales internos. Desgaste por uso: Las baterías pierden capacidad y estabilidad química conforme envejecen.

Ciclos de carga: El uso continuo y las recargas acumuladas contribuyen al envejecimiento natural.

Cargadores incompatibles: Los accesorios defectuosos o que no cumplen las especificaciones del fabricante pueden generar problemas eléctricos.

Defectos de fabricación: Algunas baterías pueden presentar fallas internas que afectan su funcionamiento.

Mantener una laptop conectada durante periodos prolongados no significa que su batería necesariamente se hinchará. Las computadoras modernas incorporan sistemas de administración de energía para controlar la carga.

Sin embargo, la exposición constante al calor y las condiciones de uso pueden acelerar su desgaste.

Una batería de laptop hinchada puede acumular gases en su interior debido al desgaste, calor excesivo o fallas internas. Canva

¿Cómo saber si la batería de tu laptop está inflada?

Una batería hinchada no siempre puede identificarse a simple vista, especialmente en computadoras que tienen este componente integrado debajo del teclado.

En algunos casos, los primeros indicios aparecen en la estructura exterior del dispositivo.

Entre las señales más comunes se encuentran una carcasa que comienza a separarse, una base que deja de apoyarse correctamente sobre la mesa o un panel táctil que parece levantarse.

También puede ocurrir que el teclado presente una elevación anormal o que la tapa de la computadora ya no cierre como antes.

Estas deformaciones pueden indicar que la batería está ejerciendo presión desde el interior.

Los cambios físicos también pueden relacionarse con otras fallas. Por eso, es importante que un técnico revise el equipo antes de determinar la causa.

Una batería de laptop hinchada debe ser revisada por un técnico especializado para evitar daños al equipo y accidentes. Gemini

¿Cómo evitar que la batería de tu laptop se hinche?

Aunque no todos los problemas pueden prevenirse, existen hábitos que ayudan a reducir el desgaste de la batería de una computadora portátil y mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Uno de los principales cuidados es evitar que el equipo acumule demasiado calor durante su uso.

Trabajar sobre una cama, cobija o sillón puede bloquear las salidas de ventilación de determinados modelos y dificultar la circulación del aire.

Para cuidar la batería, se recomienda seguir estas medidas.

Utilizar superficies firmes que permitan una ventilación adecuada.

Evitar la exposición directa al sol y no dejar la computadora dentro de automóviles calientes.

Emplear cargadores compatibles que cumplan las especificaciones del fabricante.

Activar las funciones de protección de batería , cuando el equipo permita limitar la carga máxima.

Revisar periódicamente el estado de la batería mediante las herramientas del sistema o del fabricante.

Algunas computadoras ofrecen opciones para mantener la carga máxima cerca del 80%, una función diseñada para disminuir el desgaste asociado con permanecer durante mucho tiempo con niveles elevados de carga.

Las baterías de laptop dañadas requieren un manejo especial y no deben desecharse junto con la basura doméstica. Canva

¿Dónde desechar una batería de laptop hinchada?

Cuando una batería de laptop está inflada, no debe depositarse en la basura doméstica ni en contenedores convencionales de reciclaje.

Las baterías de litio dañadas requieren un manejo especial porque pueden incendiarse si sufren golpes, perforaciones o cortocircuitos durante su traslado y procesamiento.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda consultar con el fabricante o con los servicios locales de manejo de residuos para identificar una opción adecuada.

En México, es recomendable contactar al fabricante, un centro de servicio autorizado o un programa de recolección de residuos electrónicos que confirme expresamente que recibe baterías de litio dañadas.