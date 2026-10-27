¿Qué baterías no pueden subir a los aviones? Reglas para llevar tu power bank

El control de seguridad del aeropuerto tiene un nuevo filtro: las baterías portátiles para cargar tu celular. Conoce cuáles no pueden subir a los aviones y las reglas para llevar tu power bank sin ningún problema en tu próximo viaje.

La tecnología es parte fundamental de nuestras vacaciones y una de las pruebas máximas es la de la batería externa que compraste para sobrevivir a tus vacaciones y no quedarte sin pila a mitad de camino.

Sin embargo, como todo, las reglas cambian en el mundo de la aviación y la seguridad aeroportuaria. Las power banks son consideradas un artículo de alto riesgo debido a los iones de litio.

Para que tu próxima travesía aérea sea un despegue tranquilo y no un enfrentamiento con el personal de seguridad, te compartimos cuáles son las baterías portátiles que ya no pueden subir a los aviones, cómo debes empacarlas y otros tips que puedes poner en práctica.

¿Qué baterías no pueden subir a los aviones? Canva

¿Por qué las power banks son consideradas un riesgo en los aviones?

La mayoría de los dispositivos portátiles que usamos a diario, desde un celular hasta un cepillo de dientes eléctrico, dependen de celdas de iones de litio (Li-ion) o de polímero de litio (Li-Po).

Estas tecnologías han conquistado el mercado gracias a su capacidad para concentrar una enorme cantidad de energía en volúmenes y pesos insignificantes. No obstante, esa misma virtud representa su mayor riesgo cuando se expone a condiciones extremas.

En un entorno presurizado y cerrado como la cabina de un avión, si una batería externa para cargar el celular sufre de un golpe fuerte, un aplastamiento,, una sobrecarga eléctrica o una falla interna, este proceso puede producir gases inflamables como monóxido de carbono, hidrógeno y metano, que pueden romperse a través de la carcasa en una llamarada intensa con temperaturas que rebasan con facilidad los 600 grados Celsius.

¿En dónde debes guardar la batería portátil de teléfono en tu equipaje?

Siempre deberás viajar con la batería externa o power bank en cabina, es decir, en tu mochila o equipaje de mano. Si una batería comienza a humear o sobrecalentarse dentro de un bolso de mano, los pasajeros y el personal de cabina se percatarán del olor o del calor en cuestión de segundos.

Los sobrecargos cuentan con entrenamiento especializado y bolsas de contención térmica resistentes a altas temperaturas, además de extintores y agua en abundancia para enfriar la batería e impedir que las celdas contiguas sigan propagando la reacción.

¿Qué baterías no pueden subir a los aviones? Canva

¿Qué baterías portátiles no pueden subir a los aviones?

Cualquier cargador portátil o power bank que no supere los 100 vatios-hora (Wh) puede transportarse en el equipaje de mano sin necesidad de solicitar autorizaciones previas ni notificar al personal del mostrador.

Esta categoría abarca la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo personal, desde baterías de celulares, tabletas, auriculares inalámbricos, computadoras y power banks de tamaño pequeño y mediano.

Si tu batería portátil entra en la categoría de 100,1 a 160 Wh, necesitarás la aprobación de la aerolínea para recibir su visto bueno; además, la normativa internacional restringe el transporte a un máximo de 2 unidades independientes de repuesto por persona dentro de esta gama de potencia.

Cualquier batería portátil que rebase la marca de los 160 Wh no subirá al avión como equipaje de mano bajo ningún concepto. Si necesitas llevar una estación de energía de gran formato para tu destino, deberás contratar un servicio de mensajería de carga aérea especializada previa a tu vuelo o arrendar el equipo una vez que aterrices.

Como dato extra, si notas que tu cargador portátil, la batería de tu computadora o la de tu cámara presenta hinchazón en su cubierta, grietas visibles, olor metálico químico o marcas de sobrecalentamiento, está terminantemente prohibido ingresarla a la aeronave.

Power banks en el equipaje Canva

Tips extra para viajar con tu power bank en el avión:

Se recomienda que tu batería portátil esté al 40% o 50% para reducir el riesgo de reacciones violentas ante una eventual anomalía física.

Mantén la etiqueta original con los datos técnicos; puedes colocarle un fragmento de cinta adhesiva transparente para evitar el desgaste.

Transporta tus cargadores en bolsillos independientes, utiliza fundas protectoras de tela o silicón.

No cargues los dispositivos mientras duermes o despegas; utiliza el power bank solo cuando estés despierto y mantén los aparatos sobre una superficie ventilada, nunca sepultados bajo la ropa o dentro de mochilas cerradas donde el calor no pueda disiparse de forma natural.

Subir a un avión con tus dispositivos listos para documentar tu viaje no tiene por qué convertirse en una batalla en el aeropuerto. Todas las baterías portátiles deben viajar en cabina de pasajeros y no rebasar los 100 Wh.