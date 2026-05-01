¿Internet gratis? Esto es lo que debes saber de los puntos de acceso de CFE

Es muy probable que, ya sea por la escuela o el trabajo, veas el internet como una herramienta indispensable. Hoy más que nunca, su uso es clave para estudiar, trabajar, informarte o simplemente comunicarte.

Por eso, conocer las opciones de acceso gratuito puede marcar la diferencia, sobre todo cuando no siempre es fácil contar con conexión. Aquí te explicamos cómo ubicar los puntos disponibles y cómo conectarte.

CFE Internet

Ahora puedes acceder a internet sin costo gracias al programa “Internet para Todos” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta iniciativa busca garantizar el acceso a la conectividad, principalmente en zonas donde no existe cobertura comercial, permitiendo que más personas puedan estar en línea sin pagar.

CFE Internet para Todos: cómo conectarse y ubicar puntos gratis en México Foto: Canva

¿Cómo se obtienen puntos CFE?

Si quieres saber dónde conectarte, puedes consultar el mapa oficial, donde actualmente existen más de 109 mil puntos distribuidos en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, hay más de 4 mil 600 puntos, ubicados en:

Escuelas

Escuelas Espacios públicos

Unidades de transporte como el Metrobús

El mapa te permite filtrar por alcaldía para encontrar el punto más cercano.

CFE Internet para Todos: cómo conectarse y ubicar puntos gratis en México Foto: Canva

¿Cómo conectarse al WiFi de la CFE?

Conectarte es muy sencillo y funciona de forma similar a otras redes públicas. Solo sigue estos pasos:

Activa el WiFi en tu celular o computadora Busca la red “CFE Internet para Todos” Selecciónala y espera a que cargue la página de acceso Lee y acepta los términos y condiciones ¡Listo! Ya puedes navegar

Aunque este servicio es gratuito, la CFE también ofrece planes de internet y telefonía móvil con costo, que puedes consultar en su página oficial.

CFE Internet para Todos: cómo conectarse y ubicar puntos gratis en México Foto: Canva

¿Cómo se llama el WiFi gratis de CDMX?

Además del servicio de la CFE, en la CDMX existen los Puntos WiFi gratuitos, con más de 35 mil 300 sitios instalados.

Los puntos se encuentran en escuelas públicas, unicades habitacionales, Metrobús, Postes del C5 y espacios públicos. Puedes consultar su ubicación en el portal oficial y filtrar por zonas para encontrar el más cercano.

El acceso a internet se ha vuelto fundamental para la vida diaria. Ya sea para trabajar, estudiar o mantenerte en contacto, contar con estas opciones gratuitas puede sacarte de más de un apuro.

CFE Internet para Todos: cómo conectarse y ubicar puntos gratis en México Foto: Canva

Si sabes dónde están estos puntos y cómo conectarte, puedes aprovecharlos al máximo y mantenerte siempre en línea.