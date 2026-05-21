Trabajar desde casa o en otro país suena increíble hasta que el internet falla cinco minutos antes de una videollamada importante. Para quienes viven viajando o trabajan en remoto, tener una conexión estable ya no es un lujo, sino parte básica del trabajo.

Y aunque hace unos años depender del WiFi de cafeterías o aeropuertos era casi obligatorio, hoy existen muchas más alternativas para mantenerse conectado prácticamente desde cualquier lugar.

Desde eSIMs internacionales hasta internet satelital portátil, las opciones han crecido junto con el boom del trabajo remoto y los llamados nómadas digitales.

Todas las opciones para no quedarte sin conexión mientras viajas

eSIMs internacionales

Las eSIMs se han convertido en una de las herramientas favoritas para quienes viajan constantemente. A diferencia de las SIM tradicionales, estas funcionan de forma digital y permiten activar datos móviles sin cambiar físicamente el chip del celular.

La gran ventaja es la facilidad. Muchas personas llegan a otro país ya con internet funcionando desde el momento en que aterrizan. Eso sí, antes de contratar cualquier plan conviene revisar si el teléfono es compatible con tecnología eSIM, porque no todos los modelos la soportan.

Cómo tener internet en cualquier país si trabajas remoto Canva

Pocket WiFi y hotspots portátiles

Otra alternativa bastante utilizada son los dispositivos tipo Pocket WiFi o hotspots móviles. Se trata de pequeños routers portátiles que crean una red WiFi privada usando señal móvil. Son especialmente útiles para quienes trabajan con varios dispositivos o viajan en grupo.

También ayudan a evitar uno de los problemas más comunes del hotspot del celular: el consumo excesivo de batería. Algunos equipos permiten insertar SIMs locales, mientras que otros funcionan con planes internacionales. Además, muchos ofrecen mejor recepción de señal que algunos smartphones tradicionales.

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SIM físicas

Aunque las eSIM ganaron muchísima popularidad, las SIM físicas locales todavía siguen siendo una de las opciones más económicas para quienes permanecerán varios meses en un mismo país. En muchos casos, contratar un plan directamente con una operadora local permite obtener más datos por menor precio comparado con algunos servicios internacionales.

Por eso muchos viajeros usan una eSIM al llegar y después cambian a un chip local cuando ya están establecidos. Aquí hay un detalle importante: el teléfono debe estar desbloqueado de fábrica para aceptar operadores distintos.

También vale la pena revisar cuáles compañías tienen mejor cobertura dependiendo de la zona, especialmente si se trata de lugares rurales o destinos menos turísticos.

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Starlink y el internet satelital portátil

Para quienes trabajan desde lugares mucho más alejados, el internet satelital portátil se convirtió en una solución bastante importante. La opción más conocida actualmente es Starlink, el servicio impulsado por Elon Musk.

Su sistema funciona mediante una antena portátil capaz de conectarse vía satélite incluso en zonas donde prácticamente no existe infraestructura móvil. No es precisamente barato, ya que implica comprar el equipo y pagar una mensualidad más alta que otras alternativas. Pero para creadores de contenido, freelancers o trabajadores remotos que viven moviéndose entre zonas rurales, playas o montañas, terminó convirtiéndose en una herramienta clave.

Cómo tener internet en cualquier país si trabajas remoto Starlink

WiFi público

Cafeterías, coworkings, aeropuertos y hoteles siguen siendo puntos de conexión habituales para muchos viajeros. El problema es que las redes públicas no siempre son seguras.

Por eso, una de las recomendaciones más repetidas entre quienes trabajan remoto es usar una VPN antes de ingresar datos personales o información sensible. Las VPN ayudan a proteger la conexión y evitar que terceros puedan acceder fácilmente a contraseñas, cuentas bancarias o información laboral. Aunque el WiFi público sigue siendo útil, muchas personas lo usan actualmente más como respaldo que como conexión principal de trabajo.

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Recomendaciones para no perder internet mientras trabajas remoto

Antes de viajar, lo mejor es revisar qué opción se adapta realmente al tipo de estancia que tendrás.

Si vas pocos días a otro país, probablemente una eSIM internacional sea suficiente.

Si planeas quedarte meses, una SIM local puede ayudarte a ahorrar dinero.

Y si trabajas desde lugares alejados, opciones como Starlink pueden marcar una diferencia enorme.

También es recomendable no depender de una sola conexión. Muchos nómadas digitales combinan varias alternativas al mismo tiempo.