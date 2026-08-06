¿Google Drive lleno? Los trucos para liberar espacio sin pagar un solo peso

Quedarte sin espacio en Google Drive puede ocurrir antes de lo que imaginas. Los 15 GB gratuitos que ofrece Google no solo se utilizan para guardar documentos, también se comparten con Gmail y Google Fotos, por lo que una gran cantidad de correos con archivos adjuntos, imágenes o videos puede agotar rápidamente la capacidad disponible.

Cuando aparece el aviso de almacenamiento lleno, la opción más visible suele ser contratar un plan de pago. Sin embargo, antes de gastar dinero, existen varias herramientas y funciones que permiten liberar espacio en Google Drive de forma gratuita.

Google Drive ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito compartidos con Gmail y Google Fotos. Canva

Las maneras de ahorrar espacio en Google Drive totalmente gratis

Busca los archivos que más espacio ocupan

Antes de borrar documentos al azar, conviene identificar cuáles son los archivos responsables de consumir la mayor parte del almacenamiento.

Google Drive cuenta con una sección específica donde muestra el espacio utilizado por cada archivo. Al ingresar a la página de administración del almacenamiento, los documentos aparecen ordenados de mayor a menor tamaño, lo que facilita detectar videos, respaldos o archivos pesados que quizá ya no sean necesarios.

Una vez localizados, puedes revisar cuáles siguen siendo útiles y mover a la papelera aquellos que ya no utilizas.

Hay muchas personas que se olvidan de vaciar la papelera. Mientras los archivos permanezcan ahí, seguirán ocupando espacio en tu cuenta. Solo al eliminarlos se liberará el almacenamiento.

Liberar espacio en Google Drive puede evitar que pagues almacenamiento extra. ChatGPT

Gmail también consume buena parte del almacenamiento

Uno de los errores más comunes es pensar que el problema está únicamente en Google Drive, cuando en realidad Gmail puede ser uno de los principales responsables.

Cada correo con fotografías, documentos o videos adjuntos ocupa espacio dentro de la misma cuota gratuita de Google. Con el paso de los años es común acumular miles de mensajes que ya no tienen utilidad.

Una forma práctica de encontrarlos es utilizar el buscador de Gmail con filtros específicos para localizar correos con archivos pesados. También vale la pena revisar promociones, boletines informativos y mensajes antiguos que ya no sean relevantes.

Después de eliminarlos, es importante entrar a la papelera de Gmail y vaciarla para recuperar realmente el espacio disponible.

Con estos trucos podrás recuperar espacio en Google Drive de forma gratuita. Canva

Organiza Google Drive para ahorrar almacenamiento

No todo consiste en borrar archivos. Mantener una buena organización facilita detectar documentos duplicados, versiones antiguas o carpetas que ya perdieron utilidad.

Crear carpetas por proyectos, trabajo o estudios permite encontrar más rápido el contenido y hacer limpiezas periódicas sin invertir demasiado tiempo.

También es recomendable revisar cada cierto tiempo si existen archivos repetidos o respaldos antiguos que puedan eliminarse sin afectar la información importante.

Dedicar unos minutos cada mes o cada trimestre a esta tarea puede evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse de forma inesperada.

Google Fotos puede marcar una gran diferencia

Las fotografías y videos suelen ser los archivos más pesados dentro de una cuenta de Google. Si utilizas Google Fotos, revisar la configuración de respaldo puede ayudarte a optimizar el espacio.

La plataforma ofrece una modalidad llamada Ahorro de almacenamiento, que reduce el tamaño de los archivos sin conservar la calidad original. Para muchos usuarios, especialmente quienes almacenan imágenes para uso personal, esta opción resulta suficiente y permite guardar más contenido utilizando menos espacio.

Otra alternativa consiste en descargar las fotografías y videos a un disco duro externo o trasladarlos a otro servicio de almacenamiento en la nube.

Los archivos grandes suelen ser los principales responsables del almacenamiento lleno. Canva

Otros consejos para liberar espacio en Google Drive

Además de eliminar archivos grandes y limpiar Gmail, existen otras acciones que pueden ayudarte a mantener tu cuenta optimizada durante más tiempo.

Por ejemplo, si trabajas de forma colaborativa en Documentos de Google, revisar el historial de versiones y eliminar aquellas que ya no sean necesarias puede reducir el espacio utilizado por algunos archivos.

También conviene evitar subir documentos temporales que solo se compartirán una vez. Si un archivo ya cumplió su función, eliminarlo impedirá que continúe ocupando almacenamiento.

Otro punto recomendable es revisar las aplicaciones vinculadas a tu cuenta de Google Drive. Algunas crean copias de seguridad o archivos automáticos que terminan consumiendo espacio sin que el usuario lo note.

Una limpieza periódica ayuda a conservar los 15 GB gratuitos de Google. Canva

Cómo seguir aprovechando los 15 GB gratuitos de Google

Los 15 GB gratuitos de Google siguen siendo suficientes para muchos usuarios, siempre que exista un mínimo de organización y mantenimiento periódico.

Revisar los archivos más pesados, limpiar Gmail, optimizar Google Fotos y eliminar documentos que ya no tienen utilidad son acciones sencillas que pueden retrasar durante mucho tiempo la necesidad de contratar almacenamiento adicional.