¿Cómo “aterrizará” Orion? Así es el aterrizaje de las naves espaciales 

Después de haber roto récords y volver a poner al hombre en contacto con la Luna, se espera que los astronautas de la Misión Artemis II, regresen este 10 de abril, pero, ¿cómo lo harán? Si te has preguntado cómo aterriza una nave espacial, aquí te lo contamos.

El 1 de abril de 2026 uno de los acontecimientos más esperados en más de 50 años se concretó: el hombre volvió a la luna. A las 6:35 p.m., hora este de Estados Unidos, la nave Orión despegó de la Tierra, llevando consigo a cuatro astronautas.

Si bien, esta vez no hubo alunizaje, su importancia recae en ser el primer viaje tripulado después de décadas y todo lo que se realizó estando en el espacio.

En una misión que duró 10 días, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, sobrevolaron la Luna, lograron ver su cara oculta y establecieron un récord de distancia de la Tierra, alcanzando una distancia de 406 mil 771 kilómetros.

Este viaje también permitió probar sistemas esenciales de navegación de Orion, soporte vital y comunicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad en futuros alunizajes. De hecho, se espera que una nueva misión regrese a finales de la década de 2020.

Pero después de esta travesía, llega uno de los momentos más críticos: el regreso a la Tierra. A diferencia de los aviones, las naves espaciales no aterrizan de forma convencional, sino que implica un proceso complejo.

Orion despegó el 1 de abril para una misión de 10 días Canva

¿Por qué las naves espaciales no aterrizan en pistas como los aviones?

La principal razón por la que las naves espaciales no aterrizan como los aviones, es la velocidad de vuelo: las naves espaciales viajan a velocidades extremadamente altas en el vacío del espacio.

Esto significa que regresan superando los 25 mil kilómetros por hora, muy por encima de lo que puede manejar una pista convencional.

Asimismo, cuando regresan deben soportar temperaturas de hasta mil 600 °C generadas por la fricción con la atmósfera. El escudo térmico de las naves está diseñado para resistir el calor durante la reentrada, pero no para permitir un aterrizaje suave.

Finalmente, a diferencia de los aviones, la cápsula espacial donde viajan los astronautas y con la que volverán a la Tierra, no tienen alas, por lo que no pueden planear.

Entonces, ¿cómo aterriza una nave espacial? Existen diferentes métodos desarrollados por las agencias espaciales que permiten que los astronautas vuelvan a la Tierra de forma segura. Estos dependerán del tipo de nave, misión y a dónde hayan viajado.

Las naves espaciales no pueden aterrizar en pista por factores como la velocidad con que entran a la atmósfera Canva

Tipos de aterrizaje de naves espaciales

Amerizaje. El aterrizaje en el océano es el método más utilizado históricamente por Estados Unidos. Consiste en que la cápsula descienda con paracaídas y caiga en el mar. Así lo han hecho las misiones el programa Apolo y las cápsulas actuales, como Orion.

Aterrizaje en tierra firme. Este método es utilizado principalmente por Rusia para sus cápsulas Soyuz. Consiste en que las cápsulas usen paracaídas y retrocohetes que se activan justo antes del impacto para suavizar el aterrizaje.

A diferencia del amerizaje que requiere equipos de rescate en el océano, este método permite recuperar más rápido a la tripulación, aunque el impacto es más brusco y se requiere de zonas de aterrizaje específicas.

Aterrizaje propulsivo o retropropulsión. Es un método que usa motores para desacelerar la nave antes de tocar tierra. Si bien, es una de las tecnologías más innovadoras en la industria aeroespacial, no es un método común para el aterrizaje de naves tripuladas.

Se espera que Orion aterrice en el océano Pacífico Canva

¿Cómo aterrizará Orion para finalizar la misión Artemis II?

Siguiendo la tradición del programa Apolo, Orion aterrizará en el océano, donde será recuperada por equipos especializados de la NASA y la Marina de Estados Unidos. El amerizaje está planeado en el océano Pacífico, frente a las costas de California, cerca de San Diego

Como datos curiosos sobre el regreso de Orion, la cápsula entrará en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40 mil km/h. Sin embargo, su escudo térmico absorberá y disipará el calor externo, pues es uno de los más avanzados jamás construidos.

El despliegue de los paracaídas permitirá reducir gradualmente la velocidad de la cápsula antes del impacto. El sistema de Orion cuenta con 11 paracaídas en total para que la misión Artemis II finalice con éxito.

El éxito de una misión espacial no solo depende de lo que hacen en el espacio, sino de lograr un aterrizaje seguro. El regreso a la Tierra es considerado uno de los momentos más peligrosos de cualquier misión espacial por los factores ya mencionados, como el calor extremo.

Sin embargo, se espera que Orion y los astronautas de la misión Artemis II, lleguen en perfecto estado el próximo 10 de abril. ¿Sabías cómo aterrizan las naves espaciales?